Con el objetivo de reducir riesgos por enfermedades respiratorias durante la temporada de frío, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) dio a conocer la aplicación de más de 2 millones de vacunas como parte de la Campaña de Vacunación en Temporada Invernal 2025-2026.

ISSSTE invita a sumarse a la campaña de vacunación gratuita en todo el país

El director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, informó que las dosis contra influenza, COVID-19 y neumococo ya se encuentran disponibles en las Unidades de Medicina Familiar (UMF), Clínicas de Medicina Familiar (CMF) y a través de brigadas que acuden a centros de trabajo del Instituto en todo el país.

La campaña está dirigida tanto a los derechohabientes como a la población en general, con el fin de fortalecer la prevención y disminuir complicaciones asociadas a enfermedades respiratorias propias de esta época del año.

ISSSTE refuerza la vacunación contra Influenza, COVID-19 y Neumococo (Cortesía)

El ISSSTE hizo un llamado especial a los grupos considerados de mayor riesgo. Entre ellos se encuentran:

Niñas y niños de 6 meses a 5 años

Mujeres embarazadas

Personas adultas mayores

Pacientes de entre 18 y 59 años que padecen enfermedades crónicas como diabetes, obesidad, hipertensión, insuficiencia renal, cáncer o enfermedades pulmonares

Además de la vacunación, el ISSSTE recomendó mantener una alimentación balanceada rica en vitamina C, evitar cambios bruscos de temperatura, abrigarse adecuadamente, utilizar cubrebocas en espacios cerrados y reforzar el lavado frecuente de manos.