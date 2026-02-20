Extrabajadores de Ruta 100 bloquean Fiscalía CDMX; reclaman pago tras 31 años

Se reporta que extrabajadores de la Ruta 100 mantienen un bloqueo en las inmediaciones de la Fiscalía CDMX.

Los extrabajadores exigen a las autoridades un pago compensatorio luego de haber sido despedidos hace 31 años.

Se reporta caos vial en las inmediaciones de las oficinas centrales de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, luego de que extrabajadores de la Ruta 100 están realizando un bloqueo.

Extrabajadores de la Ruta 100 realizan un bloqueo al exterior de la Fiscalía CDMX, donde exigen a las autoridades un pago compensatorio luego de ser despedidos hace 31 años; hay severo caos vial en la zona.

Los extrabajadores se encuentran bloqueado Río de la Loza al cruce con la calle de Digna Ochoa, en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

Luego de que exigen a las autoridades un pago compensatorio luego de que fueron despedidos hace 31 años.

A las 3:31 de la tarde de este viernes 20 de febrero se registró caos vial en la zona y es que se registró cortes a la circulación desde Av. Balderas, AV. Niños Héroes con rumbo hacia la zona de Eje Central Lázaro Cárdenas y la Calzada de Tlalpan.

Las tomas compartidas mostraban que era complicado el avance vehicular, por lo que se recomendaba a los conductores buscar vías alternas.

Hasta el momento se desconoce si una comitiva de la Fiscalía de la CDMX se reuniría con los extrabajadores de Ruta 100 para que se quite el bloqueo y se vuelva a abrir la circulación.

Extrabajadores de la Ruta 100 siguen manifestándose a 31 años de que fueron despedidos

La quiebra de la Ruta 100 dejó a más de 12,000 trabajadores desempleados, lo que ha generado movilizaciones sociales que continúan hasta la actualidad.

Exigen el pago del finiquito correspondiente a la liquidación del 28% de intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100.

Cabe recordar que La Ruta 100 (Autotransportes Urbanos de Pasajeros Ruta 100) fue el sistema de transporte público descentralizado más grande de la CDMX.

Operaron de 1981 a 1995 con hasta 7,500 autobuses, fue conocido por su amplia cobertura con más de 200 rutas que conectaban la CDMX y zonas del Estado de México.

Sin embargo, la empresa enfrentó graves problemas económicos, sindicales y políticos, lo que la llevó a la quiebra el 8 de abril de 1995 .

En el 2000 se creó la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), que asumió la función de transporte.