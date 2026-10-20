Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizaron una protesta frente a Palacio Nacional para exigir mejoras laborales, entre ellas un incremento salarial del 10 por ciento y la revisión de las condiciones establecidas en su contrato colectivo.

“Nos vemos en la necesidad de manifestarnos en las calles para que nos hagan caso, hemos tenido caso nulo… como mínimo nosotros requerimos el 10 (por ciento de incremento salarial)” Daniel Alejandro Rodríguez Borjas, enfermero del IMSS

Durante la movilización del 20 de octubre de 2026, personal de distintas entidades de México expuso diversas demandas relacionadas con prestaciones, jubilación y representación sindical.

Los manifestantes aprovecharon el espacio para presentar un pliego petitorio dirigido a Claudia Sheinbaum y el gobierno federal, con el objetivo de abrir mecanismos de diálogo que permitan atender las inquietudes del sector.

Trabajadores del IMSS llevan sus reclamos a Palacio Nacional; exigen aumento salarial (Cuartoscuro / Camila Ayala Benabib)

Trabajadores del IMSS exigen aumento salarial del 10%

Un grupo de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguros Social (IMSS) protestó a las afueras de Palacio Nacional para insistir en el incremento salarial de 10 por ciento.

Las irregularidades que han denunciado además de la petición mínima de subir el salario en 10 por ciento son:

Falta de insumos médicos

Destinar recursos personales a compra de material y equipo

Derogación del artisulo 136 bis de los estatutos sindicales que califican como “ley mordaza”, el cual les les limita la libre expresión con el paciente

Ausencia de jubilaciones

Pensiones no dignas mediante afore

Integrantes del SNTSS son dueños de afores

Trabajadores del IMSS buscan congreso nacionan y destitución de Rafael Olivos

Daniel Alejandro Rodríguez Borjas, enfermero del IMSS proveniente de Torreón, Coahuila, dijo que buscan un congreso nacional para que sea revisado el contrato colectivo de los trabajadores pues actualmente no tiene derecho a jubilación e incluso podrían buscar la destitución de Rafael Olivos, secretario genertal del Comité Ejecutivo Nacional del Sincidcato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

“Lo que nosotros estamos pidiendo es un congreso nacional… en cual podríamos modificar el contrato colectivo… no es beneficio para los trabajadores… para incluso lograr la destitución de Rafael Olivos” Daniel Alejandro Rodríguez Borjas, enfermero del IMSS

Los trabajadores llevaron a cabo la lectura de un pliego petitorio, en el que piden varios puntos además del aumento salarial, dirigido la Presidencia de la República en la llamada “Mañanera de la Resistencia del IMSS” a las afueras de Palacio Nacional.

Trabajadores del IMSS por definir gran marcha nacional

Los trabajadores del IMSS dijeron que están analizando emprender una gran marcha nacional y que esta no es la que se había anunciado para el 21 de octubre.

Una de las molestias es que la Secretaría de Gobernación no ha fungido como mediador sino a favor del SNTSS por lo que ante la falta de propuestas y apoyo seguirán en movilización.

En la marcha nacional de trabajadores del IMSS buscarían que participen las 37 secciones del Instituto a nivel nacional.