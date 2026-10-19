Claudia Sheinbaum descartó cambios en la dirección general del IMSS y ratificó la continuidad de Zoé Robledo al frente de la institución, en medio de las inconformidades expresadas por trabajadores y jubilados respecto a la negociación salarial 2026-2027.

“En este momento no está en duda la permanencia de Zoé” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

Durante la conferencia mañanera del 19 de octubre de 2026, la presidenta de México señaló que su gobierno mantiene el diálogo con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) para construir una nueva propuesta que atienda las demandas laborales del personal del IMSS.

“Se va a hacer la mejor propuesta posible, pero también que se atienda esta problemática” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

Entre los temas prioritarios que Zoé Robledo debe resolver se encuentran salarios, prestaciones y condiciones de trabajo en el instituto.

Trabajadores exigen aumento salarial del 10% para 2026-2027

En medio de protestas encabezadas por trabajadores activos y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Claudia Sheinbaum descartó la salida de Zoé Robledo.

Destacó que se trabaja en una nueva consulta con el Sindicato sobre el aumento salarial, una de las principales demandas del IMSS.

La mayoría de empleados rechaza la propuesta salarial para 2026-2027, aún cuando el congreso del sindicato la aprobó previamente.

La dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) pactó inicialmente un incremento del 2.9% directo al sueldo tabular, y 3.9% en prestaciones.

No obstante, la base trabajadora argumenta que la propuesta se encuentra por debajo de la inflación. Exigen un incremento del 10% directo al tabulador.

La mandataria, de 64 años, instruyó a Zoé, de 47 años, a presentar una nueva propuesta para mejorar los salarios en la medida de lo posible, revisar las deficiencias de cada hospital y regularizar plazas.

Las negociaciones deberán ajustarse a las posibilidades financieras del instituto por lo que se ha pactado una reunión con la Secretaría de Hacienda para evaluar los recursos disponibles.

“Zoé está presentando una propuesta integral y tienen mesas de trabajo con el sindicato, y se va a hacer una nueva propuesta que va a atender en la medida de lo posible porque hay temas que por recursos económicos no se pueden proponer. Hay que ser responsable con el recurso público en la medida de lo posible” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

No podemos decir que todo está perfecto pero el IMSS está mejor que cuando al frente estaban Mikel Arriola, Juan Molinar Horcasitas y Daniel Karam: presidenta Claudia Sheinbaum. https://t.co/ttEUwlz8n6 — JorgeArmandoRocha (@JorgeArmandoR_) October 19, 2026

IMSS está mejor que antes

Finalmente, la mandataria aseguró que, pese a movilizaciones y reclamos, el IMSS se encuentra mejor que en otros tiempos.