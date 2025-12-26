Ciclistas que circulan por Calzada de Tlalpan alertaron riesgos identificados en la ciclovía que abrirá oficialmente en los primeros meses de 2026.

“El ciclista sabe que esto está lleno de baches y hoyos qué caro qué descaro vaya locura gobierno qué descaro ¿Cómo haces el confinamiento con baches? no es posible, qué triste” Denuncia de ciclistas

A través de redes sociales, un usuario compartió un video en el que se observan varios baches en uno de los tramos de la ciclovía de Tlalpan.

Asimismo, resaltó que los ciclistas no merecen una vía, supuestamente dedicada a su seguridad, con baches y encharcamientos que, además, no es respetada por los vehículos del gobierno.

Ciclistas reclaman baches en ciclovía de Tlalpan: “no es la infraestructura que merece el ciclista”

Un video en redes sociales mostró las condiciones en las que se encuentra la ciclovía de Tlalpan, llamada “Gran Tenochtitlan”, que conectará el Zócalo capitalino con el Estadio Azteca.

El video exhibe uno de los tramos que, según la denuncia, “está lleno de baches y hoyos” lo que calificó como un descaro del gobierno.

Asimismo, se reclamó que esa no es la infraestructura que se merecen los ciclistas de la CDMX y calificó como triste que el espacio confinado para el traslado en bicicleta esté en malas condiciones.

Además, reclamó que ni siquiera los trabajadores del gobierno de la CDMX respeten el carril confinado, pues esto obliga a los ciclistas a salir de su espacio y entrar a los carriles destinados a los automovilistas.

¿Cuándo abrirá la ciclovía de Tlalpan?

El gobierno de la CDMX inició el pasado julio con la obra de la ciclovía de Tlalpan que va del Centro Histórico al Estadio Azteca.

De acuerdo con las autoridades, esta ciclovía debía inaugurarse en noviembre de 2025; sin embargo, su avance llegó hasta el 60%.

A pesar de ello, se han comprometido a inaugurar esta obra de 34km durante los primeros meses de 2026.