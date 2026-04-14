La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que el modelo de Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar implementado en Tlaxcala será replicado en distintas regiones del país, con el objetivo de atraer inversiones y generar un impacto social.

Durante la “Mañanera del Pueblo”, la mandataria destacó que este esquema, impulsado por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, ha permitido consolidar espacios industriales listos para recibir empresas, lo que facilita la llegada de capital y la creación de empleos.

Modelo de Tlaxcala integra desarrollo económico y bienestar social

De acuerdo con la presidenta, uno de los principales diferenciadores de este modelo es su enfoque integral, ya que no solo contempla la instalación de empresas, sino también infraestructura social para las y los trabajadores.

Modelo de Tlaxcala impulsa desarrollo económico nacional (cortesía)

Entre los elementos incluidos destacan vivienda cercana, servicios de salud, espacios educativos y áreas destinadas al bienestar laboral, como comedores, zonas de descanso y estancias infantiles.

Asimismo, explicó que en la región de Huamantla se desarrolló infraestructura básica desde el inicio, como vialidades, suministro de agua, energía y plantas de tratamiento, lo que permitió ofrecer condiciones óptimas a inversionistas desde el primer momento.

Modelo de Tlaxcala impulsa desarrollo económico nacional (cortesía)

Otro aspecto relevante es su esquema financiero, ya que el desarrollo se sostiene mediante la comercialización de terrenos, evitando la contratación de deuda pública y permitiendo que el proyecto sea autosustentable.

La presidenta subrayó que el gobierno estatal mantiene el control del desarrollo, garantizando el orden en el uso de suelo y la seguridad mediante sistemas de vigilancia y monitoreo.

Finalmente, Sheinbaum señaló que el éxito del modelo ha generado alta demanda por parte de empresas, lo que ha llevado a ampliar el proyecto con nuevos espacios en la entidad.