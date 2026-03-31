El Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala (Fomtlax), en coordinación con el Ayuntamiento de Tetla de la Solidaridad y Financiera para el Bienestar Tlaxcala, realizó la Expo MiPymes “Manos que Transforman”, con la participación de emprendedores, productores y prestadores de servicios que ofrecen sus productos y promueven el consumo local.

El evento se llevó a cabo en la Plaza Las Américas, donde se habilitó un espacio para fortalecer la economía solidaria y acercar opciones de financiamiento a negocios locales. La feria reunió a decenas de participantes que mostraron artículos artesanales, productos alimenticios y propuestas comerciales impulsadas desde distintas regiones del estado.

Más de 70 expositores participan en Expo MiPymes Tlaxcala

Durante la inauguración, el director general de Fomtlax, José Luis Garrido Cruz, destacó que estas iniciativas buscan fortalecer el crecimiento económico y ampliar las oportunidades para las micro, pequeñas y medianas empresas. Además, señaló que la estrategia está alineada con los objetivos del desarrollo regional y la inclusión financiera.

Expo Feria MiPymes busca impulsar el desarrollo económico (cortesía)

En esta edición participaron más de 70 expositores provenientes de programas como Mercaditos Solidarios y Misiones Culturales, quienes ofrecieron artesanías, amaranto, textiles, hortalizas, bisutería, artículos orgánicos y productos de barro bruñido.

El presidente municipal de Terra de la Solidaridad, Giovani Montiel López, resaltó la importancia de generar espacios que impulsen el talento local y fortalezcan a las MiPymes, al considerar que representan una fuente de empleo y de desarrollo para las familias.

Expo Feria MiPymes busca impulsar el desarrollo económico (cortesía)

Como parte de la jornada, autoridades estatales y municipales firmaron un convenio para facilitar el acceso a esquemas financieros como “Mujer Fomtlax”, “Microondas” y “Crédito Individual”, con tasas accesibles que buscan impulsar el crecimiento de los negocios.

Estas acciones forman parte de la estrategia del gobierno encabezado por Lorena Cuéllar Cisneros para fortalecer la inclusión económica, promover el emprendimiento y consolidar el desarrollo regional de Tlaxcala.