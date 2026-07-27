Clara Brugada inauguró la Utopía Centli (Utopía del Maíz) en el pueblo originario de San Miguel Topilejo, Tlalpan, un espacio público de más de 50 mil metros cuadrados que ofrecerá de manera gratuita servicios de salud, deporte, cultura, recreación y cuidados, con una inversión de 253 millones de pesos para beneficiar a más de 29 mil habitantes.

Durante la inauguración, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México destacó que este proyecto representa un acto de justicia social para las comunidades del suelo de conservación, al tiempo que reconoce el trabajo de quienes preservan el maíz nativo, uno de los principales patrimonios bioculturales de la capital.

Brugada explicó que la nueva Utopía lleva el nombre de Centli, palabra náhuatl que significa maíz, debido a que Topilejo es una de las principales zonas productoras de este cultivo en la Ciudad de México.

Además, resaltó que el complejo alberga un Centro de Protección del Maíz Nativo, una Casa de las Semillas, un banco de germoplasma y un laboratorio especializado, espacios destinados a conservar las semillas originarias y prevenir la presencia de maíz transgénico.

Utopía Centli fortalece la protección del maíz nativo en la Ciudad de México

La mandataria recordó que la Ciudad de México fue declarada territorio libre de maíz transgénico, por lo que este nuevo espacio contribuirá a proteger las nueve razas de maíz nativo que se cultivan en la capital y a preservar el patrimonio biocultural de los pueblos originarios.

Asimismo, destacó que el suelo de conservación representa el 59 por ciento del territorio capitalino, aporta cerca del 70 por ciento del agua que consume la ciudad y concentra una parte importante de su biodiversidad, por lo que fortalecer estas zonas también significa proteger el futuro ambiental de la capital.

Clara Brugada entrega la Utopía Centli con inversión de 253 mdp en Topilejo (Cortesía )

Clara Brugada amplía servicios gratuitos con la nueva Utopía Centli

La Utopía Centli cuenta con una alberca semiolímpica, canchas deportivas, skatepark, auditorio, aulas culturales, laboratorios clínicos, consultorios de medicina general, ginecología y mastografía, además de espacios del Sistema Público de Cuidados, como centro de cuidado infantil, casa de día para personas mayores, lavandería y comedor comunitario.

Clara Brugada subrayó que todos los servicios y actividades serán completamente gratuitos, con el objetivo de garantizar el acceso universal a derechos como la salud, el deporte, la cultura y el bienestar.

Finalmente, afirmó que la inauguración de este espacio reafirma el compromiso del Gobierno de la Ciudad de México con los pueblos originarios, el cuidado del suelo de conservación y la protección del maíz nativo, al tiempo que fortalece el acceso a servicios públicos de calidad para las familias de San Miguel Topilejo y de toda la alcaldía Tlalpan.