La alcaldesa de Tlalpan, Gaby Osorio, y el Jefe Vulcano del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, Juan Manuel Pérez Cova, inauguraron la Estación de Bomberos de los Pueblos en San Miguel Topilejo, con el objetivo de fortalecer la atención de emergencias y reducir los tiempos de respuesta en los pueblos de la montaña.

La nueva instalación se incorpora como la Estación número 19 del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México y busca ampliar la cobertura operativa en una de las zonas con mayor extensión territorial de la capital.

Nueva estación reducirá tiempos de respuesta en la zona alta de Tlalpan

La alcaldesa de Tlalpan, Gaby Osorio, señaló que la apertura de la estación concreta un proyecto esperado durante más de 25 años y permitirá acercar los servicios de emergencia a las comunidades de la zona alta.

Con esta estación estamos siguiendo al pie de la letra la esencia del proyecto de la Cuarta Transformación, que es la justicia social: llegar a los rincones más lejanos para darles los mejores servicios. Gaby Osorio, alcaldesa de Tlalpan

La alcaldesa explicó que anteriormente la única estación que atendía la demarcación se ubicaba sobre Viaducto Tlalpan, por lo que los tiempos de traslado hacia los pueblos de la montaña podían alcanzar aproximadamente una hora.

Asimismo, informó que la construcción y el equipamiento de la estación representaron una inversión cercana a 30 millones de pesos.

Heroico Cuerpo de Bomberos fortalece capacidad de atención en la Ciudad de México

El Jefe Vulcano del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, Juan Manuel Pérez Cova, indicó que la corporación atiende en promedio 170 servicios de emergencia cada 24 horas, por lo que la nueva base permitirá mejorar la capacidad de respuesta en el sur de la ciudad.

No solamente atendemos incendios; también respondemos a choques con personas atrapadas, rescates de animales, fugas de gas y muchas otras emergencias que requieren una respuesta inmediata. Juan Manuel Pérez Cova, Jefe Vulcano del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México

Durante la inauguración también participaron autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, representantes del Gobierno de México, integrantes del Congreso local y federal, así como autoridades comunales de San Miguel Topilejo, quienes destacaron que la nueva estación fortalecerá las acciones de prevención, protección civil y atención de emergencias para las familias de la zona.