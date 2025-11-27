La licencia permanente 2026 se ha convertido al cierre de este año en un codiciado documento debido a los importantes beneficios que otorga a los automovilistas que logran obtenerla.

La alta demanda que se ha generado para el trámite de la licencia permanente 2026, se debe a que no en todas las entidades del país se emite, pues es solo en estos estados sí puedes obtenerla:

CDMX

San Luis Potosí

Tamaulipas

Oaxaca

Morelos

Licencia permanente 2026: ¿Estado de México no ofrece el documento?

Contrario a lo que se podría creer, en el Estado de México no hay licencia permanente 2026, por lo que los conductores deben renovar su documento con vigencias de uno, 3 o 5 años según elección.

Lo anterior debido a que la Secretaría de Movilidad mantiene el esquema tradicional sin opción de licencia permanente 2026, lo que obliga a trámites periódicos en módulos oficiales de transporte.

Por la ausencia del documento en el Estado de México, el atractivo de la licencia permanente 2026 en CDMX ha provocado que mexiquenses acudan a la capital para realizar el trámite.

Licencia Permanente en CDMX (Michelle Rojas/SDPnoticias.com)

Así ocurre debido a que el documento que se expide en la capital del país tiene validez nacional y la cercanía de la entidad mexiquense, ha generado una alta demanda por parte de sus habitantes.

Sobre ello, el Secretario de Finanzas de la CDMX, Juan Pablo de Botton , reconoció que parte de las solicitudes de licencia permanente 2026 provienen de habitantes del Estado de México.

Licencia permanente 2026: Estos son sus beneficios

Si aún no sabes en qué consiste la licencia permanente 2026, te contamos que se trata de un documento que otorga importantes ventajas a los automovilistas que la tramitan:

Vigencia indefinida: No requiere renovaciones cada 1, 3 o 5 años

Validez nacional: El documento expedido en CDMX y otros estados es reconocido en todo México

Ahorro económico: Aunque el costo inicial es de mil 500 pesos, se evita pagar renovaciones periódicas

Mayor certeza jurídica: Al ser permanente, brinda seguridad administrativa y evita problemas por vencimientos

Accesibilidad digital: En CDMX y algunos otros estados puede tramitarse en línea, reduciendo filas y tiempos de espera

Cobertura amplia: Aplica para conductores de vehículos particulares con requisitos básicos de identificación y domicilio