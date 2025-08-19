Desde el 16 de agosto de 2025 comenzaron los depósitos en la Tarjeta Uniformes y Útiles Escolares CDMX, por lo que es importantes que conozcas cómo usar la app para aprovechar este apoyo al máximo.

El monto del depósito se entrega de manera anual a través de la tarjeta física o digital, la cual se encuentra vinculada a la app Obtén Más, donde podrás consultar tu saldo o activar tu tarjeta por primera vez.

Recuerda que, para ser beneficiario de este Programa Social, debes formar parte del padrón de beneficiarios del Programa “Bienestar para Niñas y Niños, Mi Beca para Empezar” en el ciclo escolar 2024-2025.

¿Cómo usar la app de la Tarjeta Uniformes y Útiles Escolares CDMX? Así puedes aprovecharla al máximo

Lo primero que debes hacer para aprovechar al máximo tu Tarjeta Uniformes y Útiles Escolares CDMX, es descargar la aplicación Obtén Más, disponible en sistemas Android y iOS.

Una vez instalada, los padres, tutores o estudiantes deben ingresar con el mismo correo electrónico y contraseña con el que se registraron en el programa Bienestar para Niñas y Niños, Mi Beca para Empezar.

Una vez hecho esto, sigue los siguientes pasos:

Selecciona la tarjeta digital del beneficiario Dar clic en la opción que dice “activar” Generar un NIP personal Escribe los 16 dígitos de la tarjeta física Confirmar los datos Da clic en finalizar

Una vez activada, podrás consultar tu saldo al iniciar sesión en la app Obtén Más.

¿Cuánto dinero dan en la tarjeta de Uniformes y Útiles Escolares?

Estos son los montos que se distribuyen a los beneficiarios de la tarjeta de Uniformes y Útiles Escolares, dependiendo del grado en el que estudien:

970.00 pesos para: 1° y 2° de preescolar

1100.00 pesos para 3° de preescolar y de 1° a 5° de primaria

1180.00 pesos para 6° de primaria y 1° y 2° de secundaria y secundaria CAM

1150.00 pesos para secundaria de adultos y CAM laboral

Recuerda que el apoyo económico se entregará de forma anual correspondiente al ciclo escolar 2025-2026.

Este se depositará en el vale electrónico que tengan los beneficiarios del Programa Social “Bienestar para Niñas y Niños, Mi Beca para Empezar”.