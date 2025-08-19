Desde el 16 de agosto de 2025 comenzaron los depósitos en la Tarjeta Uniformes y Útiles Escolares CDMX, por lo que es importantes que conozcas cómo usar la app para aprovechar este apoyo al máximo.
El monto del depósito se entrega de manera anual a través de la tarjeta física o digital, la cual se encuentra vinculada a la app Obtén Más, donde podrás consultar tu saldo o activar tu tarjeta por primera vez.
Recuerda que, para ser beneficiario de este Programa Social, debes formar parte del padrón de beneficiarios del Programa “Bienestar para Niñas y Niños, Mi Beca para Empezar” en el ciclo escolar 2024-2025.
¿Cómo usar la app de la Tarjeta Uniformes y Útiles Escolares CDMX? Así puedes aprovecharla al máximo
Lo primero que debes hacer para aprovechar al máximo tu Tarjeta Uniformes y Útiles Escolares CDMX, es descargar la aplicación Obtén Más, disponible en sistemas Android y iOS.
Una vez instalada, los padres, tutores o estudiantes deben ingresar con el mismo correo electrónico y contraseña con el que se registraron en el programa Bienestar para Niñas y Niños, Mi Beca para Empezar.
Una vez hecho esto, sigue los siguientes pasos:
- Selecciona la tarjeta digital del beneficiario
- Dar clic en la opción que dice “activar”
- Generar un NIP personal
- Escribe los 16 dígitos de la tarjeta física
- Confirmar los datos
- Da clic en finalizar
Una vez activada, podrás consultar tu saldo al iniciar sesión en la app Obtén Más.
¿Cuánto dinero dan en la tarjeta de Uniformes y Útiles Escolares?
Estos son los montos que se distribuyen a los beneficiarios de la tarjeta de Uniformes y Útiles Escolares, dependiendo del grado en el que estudien:
- 970.00 pesos para: 1° y 2° de preescolar
- 1100.00 pesos para 3° de preescolar y de 1° a 5° de primaria
- 1180.00 pesos para 6° de primaria y 1° y 2° de secundaria y secundaria CAM
- 1150.00 pesos para secundaria de adultos y CAM laboral
Recuerda que el apoyo económico se entregará de forma anual correspondiente al ciclo escolar 2025-2026.
Este se depositará en el vale electrónico que tengan los beneficiarios del Programa Social “Bienestar para Niñas y Niños, Mi Beca para Empezar”.