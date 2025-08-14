La jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Clara Brugada, encabezó la entrega de tarjetas para recibir el apoyo de útiles y uniformes escolares del ciclo escolar 2025-2026.

Gracias a este apoyo, los estudiantes podrán tener acceso a los útiles y uniformes escolares para asistir a clases, beneficiando al alumnado de:

educación básica

primaria

secundaria

La entrega de este apoyo para útiles y uniformes escolares del ciclo escolar 2025-2026 fue entregado desde el estadio GNP, en la alcaldía Iztacalco, donde se repartieron más de 20 mil tarjetas.

¿Cómo recibir el apoyo para útiles y uniformes escolares ciclo escolar 2025-2026 en CDMX?

La entrega de la tarjeta para útiles y uniformes escolares ciclo escolar 2025-2026 se realizará del 13 al 16 de agosto de 2025.

Por ahora, únicamente la recibirán estudiantes que ingresan a secundaria y que estén registrados en Mi Beca para Empezar.

Para conocer la sede específica en donde recibirás este apoyo, consulta:

La cuenta de Llave CDMX.

El portal oficial mediante la CURP del estudiante: Consulta de sede y fecha

¿Cuáles son los requisitos para cobrar el apoyo de útiles y uniformes escolares ciclo escolar 2025-2026?

Para cobrar el apoyo de útiles y uniformes escolares ciclo escolar 2025-2026, el tutor debe presentar:

Identificación oficial vigente

Carta invitación enviada por SMS o entregada por personal del programa

Si no se cuenta con la carta, se puede llevar:

Comprobante de registro descargado desde Llave CDMX

Copia de identificación oficial y CURP del estudiante

En caso de que el tutor no pueda acudir, otra persona podrá presentar:

Carta poder firmada

Identificación oficial del tutor y de quien recogerá la tarjeta

¿Dónde se puede usar el apoyo para útiles y uniformes escolares ciclo escolar 2025-2026 en CDMX?

La tarjeta del apoyo para útiles y uniformes escolares ciclo escolar 2025-2026 en CDMX se puede usar en:

Papelerías: Tony, Office Depot, Lumen

Supermercados: Walmart, Chedraui, Soriana, Bodega Aurrerá

Tiendas de ropa y calzado: Flexi, Cuidado con el Perro, Converse

Apoyo para útiles y uniformes escolares ciclo escolar 2025-2026 en CDMX: Se entregarán 1 millón 250 mil tarjetas

Desde el estadio GNP, la gobernadora Clara Brugada adelantó que en el transcurso de esta semana se entregarán más tarjetas del apoyo para útiles y uniformes escolares ciclo escolar 2025-2026 en CDMX.

“Creemos firmemente, que el derecho a la educación tiene que apoyarse de manera real, y para ello, garantizar que en esta ciudad se puedan tener uniformes y útiles escolares gratuitos”, defendió Clara Brugada.

Señaló que la meta es entregar 1 millón 250 mil tarjetas de apoyo para útiles escolares y uniformes, lo que representa una inversión de 1 mil 275 millones de pesos en beneficio de las y los estudiantes.