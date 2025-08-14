La jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Clara Brugada, encabezó la entrega de tarjetas para recibir el apoyo de útiles y uniformes escolares del ciclo escolar 2025-2026.
Gracias a este apoyo, los estudiantes podrán tener acceso a los útiles y uniformes escolares para asistir a clases, beneficiando al alumnado de:
- educación básica
- primaria
- secundaria
La entrega de este apoyo para útiles y uniformes escolares del ciclo escolar 2025-2026 fue entregado desde el estadio GNP, en la alcaldía Iztacalco, donde se repartieron más de 20 mil tarjetas.
¿Cómo recibir el apoyo para útiles y uniformes escolares ciclo escolar 2025-2026 en CDMX?
La entrega de la tarjeta para útiles y uniformes escolares ciclo escolar 2025-2026 se realizará del 13 al 16 de agosto de 2025.
Por ahora, únicamente la recibirán estudiantes que ingresan a secundaria y que estén registrados en Mi Beca para Empezar.
Para conocer la sede específica en donde recibirás este apoyo, consulta:
- La cuenta de Llave CDMX.
- El portal oficial mediante la CURP del estudiante: Consulta de sede y fecha
¿Cuáles son los requisitos para cobrar el apoyo de útiles y uniformes escolares ciclo escolar 2025-2026?
Para cobrar el apoyo de útiles y uniformes escolares ciclo escolar 2025-2026, el tutor debe presentar:
- Identificación oficial vigente
- Carta invitación enviada por SMS o entregada por personal del programa
Si no se cuenta con la carta, se puede llevar:
- Comprobante de registro descargado desde Llave CDMX
- Copia de identificación oficial y CURP del estudiante
En caso de que el tutor no pueda acudir, otra persona podrá presentar:
- Carta poder firmada
- Identificación oficial del tutor y de quien recogerá la tarjeta
¿Dónde se puede usar el apoyo para útiles y uniformes escolares ciclo escolar 2025-2026 en CDMX?
La tarjeta del apoyo para útiles y uniformes escolares ciclo escolar 2025-2026 en CDMX se puede usar en:
- Papelerías: Tony, Office Depot, Lumen
- Supermercados: Walmart, Chedraui, Soriana, Bodega Aurrerá
- Tiendas de ropa y calzado: Flexi, Cuidado con el Perro, Converse
Apoyo para útiles y uniformes escolares ciclo escolar 2025-2026 en CDMX: Se entregarán 1 millón 250 mil tarjetas
Desde el estadio GNP, la gobernadora Clara Brugada adelantó que en el transcurso de esta semana se entregarán más tarjetas del apoyo para útiles y uniformes escolares ciclo escolar 2025-2026 en CDMX.
“Creemos firmemente, que el derecho a la educación tiene que apoyarse de manera real, y para ello, garantizar que en esta ciudad se puedan tener uniformes y útiles escolares gratuitos”, defendió Clara Brugada.
Señaló que la meta es entregar 1 millón 250 mil tarjetas de apoyo para útiles escolares y uniformes, lo que representa una inversión de 1 mil 275 millones de pesos en beneficio de las y los estudiantes.