Adrián Rubalcava pide paciencia a los ciudadano tras las quejas por los trabajos de remodelación de varias líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro: “Tenme tantita paciencia”.

Desde finales de febrero de 2026 iniciaron la labores de rehabilitación de las líneas 2,3,7 y 8 del Metro, lo cual ha desatado la molestia de los usuarios, quienes enfrentan retrasos y otras problemáticas durante sus recorridos.

El director del Metro compartió un video en redes sociales para solicitar la comprensión de los usuarios y aseguró que cuando estas obras finalicen, el transporte serán más eficiente.

Adrián Rubalcava pide paciencia a los usuarios del Metro tras quejas por obras

El director del Metro, Adrián Rubalcava, mencionó en su video que ha visto las quejas de los usuarios en redes sociales por las obras de rehabilitación en diversas estaciones.

Ante esta situación, Adrián Rubalcava pidió la comprensión de los ciudadanos y prometió que los trabajos de rehabilitación mejoraran el Metro.

“He visto la molestia que ha generado, créeme que estoy preocupado por tu sentimiento, entiendo que estás enojada o enojado. El polvo, el calor, el ruido mientras caminas por el anden, pero es un esfuerzo que he asumido” Adrián Rubalcava

Sé que las obras de rehabilitación en estaciones del @MetroCDMX generan molestias y entiendo el sentir de las y los usuarios. Asumo la responsabilidad y también el compromiso de trabajar todos los días para tener un mejor Metro.

Estamos interviniendo estaciones de las Líneas 2,… pic.twitter.com/erqsKaQzv9 — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) May 19, 2026

Adrián Rubalcava menciona que asume la responsabilidad de las nuevas obras del Metro de la CDMX, ya que los usuarios merecen un mejor transporte.

“Asumo la responsabilidad, pero créeme que estamos trabajando duro para tener un mejor Metro, porque se lo merece Mexico” Adrián Rubalcava

El funcionario cerró su video solicitando la paciencia de los ciudadanos: “Tenme tantita paciencia, va quedar increíble”

El Metro de la CDMX ha enfrentado diversos trabajos de rehabilitación desde 2022, cuando se modernizó la línea 1 y en 2026 iniciaron las obras en diversas estaciones de la Línea 2, 3, 7 y 8.

¿Cuándo terminan los trabajos de rehabilitación del Metro?

La Línea 2 del Metro de la CDMX es la más afectada por los trabajos de rehabilitación, ya que se realizan cambios en 16 estaciones.

Los usuarios del Metro CDMX se enfrentan a las instalaciones en “obra negra”, donde hay polvo y materiales de construcción; además de que el servicio se recortó y cerró algunas estaciones.

Se estima que las obras de rehabilitación del Metro CDMX finalicen el 31 de mayo de 2026.