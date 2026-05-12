Metro de la CDMX estaría consultando a los residentes de la colonia Villa de Cortés sobre un posible cambio de nombre de la estación local.

Esta iniciativa surge como un esfuerzo de reivindicación histórica para dejar de homenajear a figuras ligadas al colonialismo y la violencia.

Se realiza consulta sobre posible cambio de nombre de la estación del Metro Villa de Cortés en la CDMX

Vecinos de la Colonia Villa de Cortés, en la Alcaldía Benito Juárez, fueron consultados sobre la posibilidad de cambiar el nombre de la estación homónima de la Línea 2 del Metro de la CDMX.

Estación Villa de Cortés del Metro (Twitter @MrElDiablo8)

Personal de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) habrían sido los encargados de realizar las encuestas a los habitantes de la colonia Villa de Cortés.

De acuerdo con vecinos, los encuestadores les señalaron que se estaba analizando cambiar el nombre de la estación Villa de Cortés, tras la polémica por la visita de una figura española a la CDMX.

Esta medida sigue una tendencia reciente en la capital de modificar la nomenclatura del transporte público para reflejar valores contemporáneos.

De este modo, se busca sustituir referencias coloniales por nombres que honren el legado prehispánico o causas sociales actuales.

Aunque algunos vecinos temen que con el cambio de nombre de la estación del Metro CDMX se busque también modificar el nombre de la colonia.

Destacaron que más allá de que se trate de un personaje histórico, para ellos significa el legado de muchas generaciones que han vivido en la zona.

Por lo que temen que está situación afecte la identidad y pertenencia de su comunidad.

¿Cuál sería el nuevo nombre de la estación del Metro Villa de Cortés?

Aunque todavía no hay un posible nombre oficial, una de las propuestas que se ha manejado es que la estación del Metro Villa de Cortés de la CDMX se llame “Josefa Ortiz”.

Sería un nombre no desconocido pues a 100 metros de la estación se ubica la colonia Josefa Ortiz, por lo que los habitantes se encuentran identificados con el nombre.

Cabe recordar que las autoridades no han confirmado el cambio de nombre de la estación del Metro Villa de Cortés.

Sin embargo, seguiría la tendencia de actualizar la nomenclatura urbana, sustituyendo nombres de la época colonial por referentes indígenas o figuras históricas femeninas.