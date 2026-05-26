La Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados acordó las reglas bajo las cuales se desarrollará el debate de las reformas previstas para este periodo extraordinario de sesiones.

De acuerdo con los reportes, Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo, reiteró que los temas de debate ya fueron acordados y no podrán ser cambiados durante las sesiones del periodo extraordinario.

Inicia periodo extraordinario del Congreso y Jucopo define reglas para el debate de reformas

Este martes 26 de mayo inició el periodo extraordinario del Congreso de la Unión, en el que se discutirán un total de cuatro reformas: dos de carácter constitucional y dos a leyes reglamentarias.

Monreal anuncia definición de periodo extraordinario para discutir reforma judicial (Michelle rojas)

La Jucopo adelantó que este martes solo se llevará a discusión en lo general la reforma para cambiar la fecha de las elecciones judiciales; los presidentes de las comisiones dictaminadoras tendrán intervenciones de 15 minutos.

El diputado Ricardo Monreal detalló que se espera un debate de más corte político que jurídico-constitucional dadas las diferencias entre partidos, pero espera que se desahoguen las reformas de forma oportuna.

Se prevé que la sesión de hoy concluya entre las 9:00 y 10:00 pm, momento en el cual se declarará un receso y se reanudará la sesión el miércoles 27 de mayo a las 9:00 de la mañana.

Durante la sesión del miércoles, los legisladores discutirán en el periodo extraordinario las reformas restantes, por lo que se anticipa como una jornada “muy pesada” y prolongada.

Cabe mencionar que las cuatro reformas que se trabajarán en el periodo extraordinario y que ya no podrán ser cambiadas son las siguientes: