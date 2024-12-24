Momentos de angustia vivieron decenas de personas cuando el juego Superman de Six Flags México sufriera una falla mecánica en medio del recorrido.

Los usuarios del juego quedaron varados en una de las partes altas de juego mecánico que se detuvo debido a problemas con su operación; momentos después fueron evacuados por personal del parque temático.

De acuerdo con los informes, la evacuación se realizó sin problemas; no se reportaron heridos por el incidente ocurrido la noche del 22 de diciembre.

Falla mecánica en Superman de Six Flags México: Evacúan a usuarios en medio del recorrido

Usuarios del Superman de Six Flags México se vivieron momentos de miedo cuando, en medio del recorrido, el juego experimentó fallas mecánicas, lo que provocó el alto total de éste en las alturas.

Durante la noche del domingo 22 de diciembre, los usuarios de esta montaña rusa del tipo hypercoaster, permanecieron algunos momentos en la incertidumbre ante el alto del juego mecánico.

Sin embargo, luego fueron auxiliados por personal del parque temático, quienes les informaron que debían ser evacuados.

De acuerdo con videos que circulan en redes sociales, los usuarios descendieron del convoy del juego con el apoyo de los trabadores, quienes iluminaron el camino sobre la misma montaña rusa con lámparas.

Los usuarios fueron llevados a salvo hasta el final del juego caminando debido a la falla mecánica en el Superman de Six Flags México.

Según los primeros reportes, no se registraron heridos o lesionados por este incidente ocurrido en el marco de su celebración llamada Christmas in the Park, hecho confirmado por el mismo parque.

Six Flags México: Supergirl Sky Flight también dejó a usuarios varados en las alturas en 2024

La falla mecánica que ocasionó la evacuación del Superman de Six Flags México el pasado 22 de diciembre no fue la única ocurrida durante el 2024.

El pasado 18 de agosto de 2024, el juego mecánico Supergirl Sky Flight de Six Flags México fue detenido en medio de una intensa lluvia para evitar una posible falla mecánica por las condiciones meteorológicas.

Los usuarios se quedaron suspendidos en el aire a más de 70 metros de altura, en medio del miedo por la situación; cabe señalar que Six Flags México cierra sus juegos en caso de lluvias para evitar accidentes mayores.