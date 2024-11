Christmas in the Park en Six Flags México es un festival navideño que se lleva a cabo en el parque de diversiones cada año y que ha dado a conocer sus fechas y horarios para este 2024.

El mágico evento está lleno de todo tipo atracciones que te hacen sentir en una auténtica villa navideña.

Pues en Six Flags México se coloca un árbol de Navidad y se decora con luces, además de que se incluyen espectáculos como:

El espectáculo Beyond Christmas

El desfile Christmas Light Parade

La Casita de Dulces del Polo Norte

El cabaret patrio Red, White, and Tunes

Christmas in the Park en Six Flags México estará disponible en el parque por una corta temporada, por lo que debes checar las fechas de tu próxima visita para que no te pierdas del festival navideño.

Christmas in the Park (Six Flags)

¿Cuándo empieza Christmas in the Park en Six Flags México?

El fin de año se acerca y con él las festividades por la próxima Navidad, por lo que el Christmas in the Park 2024 está a nada de darle la bienvenida a sus visitantes.

De acuerdo con la página web oficial de Six Flags México, Christmas in the Park dará inicio a partir del próximo viernes 22 de noviembre de 2024.

El festival navideño solo estará disponible hasta el domingo 19 de enero del próximo año.

Por lo que ya no habrá pretexto para faltar y ser parte del espíritu festivo de la temporada.

Christmas in the Park (Six Flags)

Horarios para el Christmas in the Park en Six Flags México este 2024

Con el inicio del evento Christmas in the Park 2024, Six Flags México hará modificaciones en el horario de cierre del parque.

Habitualmente abren sus puertas al público a partir de las 10:00 horas y cierran en unto de las 18:00 o 20:00 horas, dependiendo el día.

Mientras que durante la celebración del Christmas in the Park, Six Flags México cerrará sus puertas hasta las 22:00 horas para poder disfrutar lo más las atracciones navideñas.