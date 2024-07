Six Flags le dice adiós a un juego clásico de cara al año 2025; este sería el nuevo atractivo del parque de diversiones.

La noticia fue recibida con tristeza entre usuarios de internet, quienes recordaron que este juego mecánico sería parte la época de “El Nuevo Reino Aventura”.

Y es que diversas atracciones de este parque de diversiones traían añoranza a aquellos que pasaron su infancia o juventud en el lugar que en los años 2000s se convirtió en Six Flags.

Pero, ¿por qué Six Flags se despide un juego clásico de cara al 2025 y cuál será la nueva diversión que entrará en su lugar? Te damos todos los detalles.

Six Flags (Especial)

¿Cuál es el juego clásico del que se despidió Six Flags?

La atracción acuática Aquaman Splashdown es el juego clásico del que se despide Six Flags México a meses de concluir el año 2025.

Antes conocido como Splash, este atractivo mudó de piel en 2018, al mismo tiempo de la llegada del Wonder Woman Coaster.

el trayecto característico a bordo de una barca, llenó de adrenalina y emoción a miles de asistentes del emblemático parque de diversiones.

Aunque sin duda, la característica principal de este juego clásico de Six Flags era la enorme ola de agua que empapaba a los personas que se acercaban a mirar.

Pese a que el sitio oficial de Six Flags no ha confirmado la noticia, en el lugar del Aquaman Splashdown ya se observan letreros y sellos que corroboran que la atracción ya no está en funcionamiento.

Teorías de redes sociales indican que la razón de este cambio, podría atribuirse al aniversario número 25 que cumple Six Flags México.

¿Cuál será el nuevo juego de Six Flags que sustituirá a Aquaman Splashdown?

Aunque Six Flags no ha dado a conocer cuál será la atracción que sustituirá al juego clásico de Aquaman Splashdown, ya hay especulaciones en torno a esta incógnita.

Una montaña rusa estaría en lugar de la atracción que se despide del parque de diversiones tras 30 años de funcionamiento.

Cabe señalar que a finales de mayo, el letrero del nombre de Aquaman fue retirado y seguido de esto, ya comenzaron los trabajos de remoción y las balsas ya fueron retiradas.

Además, en la app y la página de internet de Six Flags ya no se encuentra el juego clásico en el catálogo del parque.