Este año, Christmas in the Park 2024 de Six Flags México, traerá un espectáculo nunca antes visto en Latinoamérica para Navidad 2024.

Prepárate, porque para esta Navidad 2024, Six Flags México se lucirá con lo nuevo que nos espera para el tan esperado evento navideño de Christmas in the Park 2024.

No sólo podrás estar con los personajes de la Navidad de Six Flags, sino que también disfrutarás de música en vivo, nieve, luces y un espectáculo nunca antes visto en el parque.

Así que presta mucha atención porque te diremos cómo podrás acceder y el precio para el evento navideño Christmas in the Park 2024 de Six Flags México para Navidad 2024.

Christmas in the Park 2024 integrará un espectáculo de drones

Christmas in the Park para este año, integrará un espectáculo de drones que se integra a Beyond Christmas Beyond Christmas.

De acuerdo a Six Flags México, el nuevo show de drones será una experiencia visual única, con más de 200 drones iluminados que formarán figuras y escenas navideñas en el cielo.

Este espectáculo de Six Flags México para Christmas in the Park, se convertirá en el único parque temático de Latinoamérica en contar con una presentación de esta índole.

Asimismo, con la llegada de esta nueva presentación, los visitantes podrán disfrutar de una experiencia más inmersiva durante su visita.

Pues se incluirá un desfile fantástico con los personajes de los Looney Tunes, y los superhéroes y villanos de DC Cómics.

Asimismo, este evento también tendrá diferentes actividades, como por ejemplo.

Villa Navideña

Snow Race

Beyond Christmas

Christmas Light Parade

Fotos con Santa

Show temático

Esta nueva experiencia de Christmas in the Park de Six Flags México para Navidad 2024, la podrás disfrutar del 22 de noviembre de 2024 al 19 de enero de 2025.

Christmas in the Park 2024: Precio del evento navideño de Six Flags México para Navidad 2024

El precio para poder entrar y disfrutar del Christmas in the Park en Six Flags México va a depender del tipo de pase que adquieras:

Pase Anual:

Silver Pass 2025-Mil 250 pesos

Gold Pass 2025-Mil 400 pesos

Prestige Pass 2025-2 mil 900 pesos

Experiencia VIP:

VIP Experiencia-2 mil 600 pesos

Experiencia VIPS Kids-Mil 500 pesos

Six Flags VIP Tours-4 mil 500 pesos

Todos estos pases, incluyen la entrada a Six Flags México, así como también el acceso al evento de Christmas in the Park.

No obstante, unos pases tienen mayores beneficios que otros; por lo que para eso, tendrás que entrar al sitio web de Six Flags para recibir mayor información.