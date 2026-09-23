Videocámaras de una sex shop, ubicada en la colonia Pensador Mexicano, en alcaldía Venustiano Carranza, de la Ciudad de México, captaron el momento en que un hombre se robó algunos artículos.

El botín robado:

Un vibrador

Una pastilla “macho alfa” (potenciador sexual masculino)

Dos lubricantes.

Robo a tienda sex shop: Modus operandi

Un hombre, aún de identidad desconocida, ingresó a una sex shop ubicada en la alcaldía Venustiano Carranza para adquirir un vibrador, un potenciador sexual y dos lubricantes.

Al terminar “sus compras” se dirigió al mostrador donde pagó con una tarjeta bancaria, la cual fue rechazada.

A poco segundos de que la cajera le notificara que su transacción fue rechazada, el hombre dio media vuelta y con los artículos en mano emprendió huida.

La cajera fue tras él, pero no pudo alcanzarlo.

El comercio difundió el video del robo con ayuda del periodista de nota roja, Carlos Jiménez, también conocido como C4. Se solicita la colaboración de la ciudadanía para su identificación.

En las imágenes se aprecia a un hombre de más de 30 años, con cabello muy corto de color negro. Lleva lentes.

En el momento del robo usaba una playera blanca con estampados en tono color naranja. Posiblemente un jersey de futbol. Llevaba también una bandolera.

En la escena hay una segunda mujer, una clienta, quien llegó poco después que el ladrón. Ella fue testigo de cómo el individuo se fue sin pagar los productos.

“CON EL LUBRICANTE son mil 700"

Así se robó este tipo un vibrador, una “pastilla macho alfa” y un par de lubricantes de una sexshop de la Col Pensador Mexicano @A_VCarranza

Pidió todo, pero al pagar su tarjeta no pasó… y así se escapó.

Si lo ubica, avise a @SSC_CDMX



El caso… pic.twitter.com/mPNcRQmpiO — Carlos Jiménez (@c4jimenez) September 22, 2026

Hasta el momento, no se cuenta con información del sujeto que llevó a cabo un delito de robo con valor aproximado de 2 mil pesos.

Tampoco está claro si los dueños del establecimiento presentaron una denuncia formal ante autoridades correspondientes, quienes se encargarán de buscar al individuo para determinar su responsabilidad en este hecho.