Roban collar de diamantes del Museo de Artes Aplicadas en Viena; la joya tiene 673 piedras preciosas y un valor de más de 98 millones de pesos.

Las costosa joya robada en Viena fue creada por la legendaria casa francesa de joyería Van Cleef & Arpels; el viernes 28 de agosto inició la búsqueda de la pieza.

La joya es estilo art déco y fue un encargo de la corte real egipcia para la reina madre Nezli Sabri de Egipto, la cual luciría en la boda real de su hija en 1939.

Roban collar de 5 millones de euros del Museo de Artes Aplicadas en Viena

Investigaciones de la policía de Austria menciona que la joya fue robada a plena luz del día el jueves 27 de agosto, alrededor de las 2:00 p.m. hora local.

Las investigaciones arrojan que dos hombres acudieron como visitantes normales al Museo de Artes Aplicadas de Viena, rompieron la vitrina donde estaba exhibida la joya con un martillo y huyeron a pie.

Roban collar del Museo de Artes Aplicadas de Viena (Instagram/@interpol_hq)

Este collar fue creado por la firma Van Cleef & Arpels y tiene diamantes montados en platino, cuenta con 673 piedras preciosas y es de 200 quilates.

El museo de Artes Aplicadas confirmó el robo del collar, pero no quisieron dar más detalles, ya que la investigación sigue en curso.

Se estima que el collar está valuado en 5 millones de euros, alrededor de 95 millones 647 mil 500 pesos.

El collar era parte de la exposición temporal dedicada a Van Cleef & Arpels, una casa joyera francesa fundada en 1906 y conocida por crear alta joyería y relojes.

Roban collar del Museo de Artes Aplicadas de Viena (Instagram/@mak_vienna)

Costoso collar es robado de Viena a un año del robo en el Museo del Louvre

Autoridades de Austria compartieron un comunicado el viernes 28 de agosto, para revelar que el robo del collar fue sin violencia y en el día.

Hasta el momento se desconoce la identidad de los ladrones, quienes acudieron al Museo de Artes Aplicadas como cualquier visitante.

El robo del costoso collar de Van Cleef & Arpels ocurre a casi un año del robo al Museo del Louvre en París.

Los hechos se registraron el 19 de octubre de 2025, a plena luz del día y robaron parte de las joyas de la Galería Apolo con un valor estimado de 88 millones de euros.