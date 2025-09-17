La mañana de este 16 de septiembre, en el Desfile Cívico-Militar 2025 fue captado un lindo detalle, ya que un soldado mexicano dio un regalo con una niña presente.

Durante el Desfile Militar 2025, la niña se llevó las cámaras ya que saludaba a las Fuerzas Armadas con un equipo táctico, todo en señal de respeto.

Los hechos ocurrieron sobre la Avenida Juárez en Ciudad de México (CDMX), a un costado del Palacio de Bellas Artes, mientras el Desfile Militar celebraba los 215 del inicio de la guerra de Independencia.

Desfile Militar 2025: soldado mexicano tiene lindo detalle con una niña

En redes sociales se viralizó uno de los momentos captados en video durante el Desfile Cívico-Militar 2025 que incluyó a un soldado mexicano y una niña, quien saludaba a los militares a su paso.

Y es que el soldado mexicano que formaría parte del Primer Batallón de las Fuerzas Especiales, le entregó a la niña una parte de su uniforme, el sector bordado de su brazo izquierdo.

Tal como se observa en el video, pasos antes de quedar a la altura de la niña en Avenida Juárez, el soldado rompió filas un momento para desprender este parche de su uniforme y regalárselo .

La sonrisa de la niña fue inmediata, además de presumir su regalo a quienes la acompañaban; mientras que el soldado mexicano apuró su paso para volver a su lugar en el Desfile Militar 2025.

Desfile Militar 2025 dejó este conmovedor momento (Captura de pantalla)

Desfile Militar 2025: niña se robó las cámaras en Avenida Juárez al saludar a las Fuerzas Armadas de México

La niña se ha viralizado no sólo por el lindo detalle del soldado de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, también por ir vestida como un cadete Desfile Cívico-Militar 2025.

Y es que como se observa en otro video, la niña saludó militarmente a otros soldados durante el Desfile Militar 2025, mientras estaba parada en el borde de la ciclovía sobre Avenida Juárez.

Se observa como elementos de otras divisiones del Ejército Mexicano participantes en el Desfile Militar 2025 también le devolvieron el saludo a la niña.

La niña no fue la única menor que asistió al Desfile Militar 2025 caracterizada con un uniforme del Ejército Mexicano, ya que como expresaron los padres de algunos, quieren unirse a la milicia.