El Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), a cargo de Claudia Sheinbaum, se ha sumado al cambio de mes para el primer Simulacro Nacional 2023, es decir, no tendremos que esperar hasta el 19 septiembre para realizarlo ante un posible sismo.

Cabe recordar que en México se ha instaurado popularmente una “fecha maldita” que es el 19 de septiembre, día en el que se han presentado tres sismos fuertes. Dos de ellos después de precisamente realizar un simulacro:

19 de septiembre de 1985

de 1985 19 de septiembre de 2017

19 de septiembre de 2022

Dado que un sismo puede ocurrir de manera súbita sin importar el mes, de acuerdo con los científicos, es importante considerar un simulacro en cualquier fecha del año.

Para ello se ha destinado un portal especial para que todas las organizaciones e instituciones se registren y se fortalezca la cultura de Protección Civil en el país.

La Secretaría de Gestión Integral de riesgos y Protección civil (SGIRPC) del gobierno de la CDMX ha compartido el portal para hacerlo.

Participa el próximo 19 de abril en el Simulacro por Sismo 2023.



Ciudad de México, 11:00 horas.



Registra tu inmueble en ⬇️⬇️⬇️:https://t.co/CblPpRoxAm#1erSimulacroNacional2023 #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/gT8ZNcwQJJ — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) March 10, 2023

Registro para el primer Simulacro Nacional 2023

En la plataforma de internet Preparados, con el dominio del Gobierno de México, se pueden registrar las agrupaciones que deseen participar en el simulacro.

El límite de registro es el 18 de abril para tener un registro de todos los edificios que va a participar, todas las personas y organizaciones, incluso pueden usar el hashtag #1erSimulacroNacional2023 .

Simulacro puede salvarte la vida: autoridades

Cabe recordar que el objetivo de de un simulacro de sismo es hacer mediciones, sobre todo de tiempo, y otro tipo de datos para hacer mejoras en la política de prevención.

Las autoridades recuerdan que un simulacro no es un juego sino un ejercicio que puede salvar tu vida.

¿Qué hacer antes del Simulacro Nacional 2023?

Se deben identificar los posibles riesgos del inmueble y para ello se debe tomar en cuenta:

Realizar un plan para saber qué hacer

Simular situaciones de emergencia

Asignar responsabilidades a cada persona

Tener a la mano directorio telefónico

Tener botiquín

Tener consigo documentos importantes

Identificar zonas de seguridad, salidas de emergencia y puntos de reunión

Prepara una mochila de emergencia

La mochila de emergencia es sobre todo en el ámbito del hogar en el cual se tiene que tener preparada con:

Documentos importantes

Directorio de servicios de emergencia

Víveres enlatados y agua embotellada para dos días

Botiquín

Herramientas para reparaciones de emergencia

Radio y linterna con pilas

¿Quiénes pueden participar en el Primer Simulacro 2023?

La Secretaría de Seguridad y Protección ciudadana (SSPC) y la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) han aclarado que pueden participar todas las personas , aunque se dabe que sitios dedicados al turismo como hoteles, terminales de autobuses y aeropuertos no las realizan para no asustar a los turistas o no frenar las actividades que llevan a cabo como abordajes, salidas y llegadas.

¿Cuándo es el primer Simulacro Nacional 2023?

El primer Simulacro Nacional 2023 se realizará el 19 de abril de 2023 , por lo que ya pueden comenzar a organizar sus brigadas, en caso de no tenerlas.

El hipotético sismo será con una magnitud de 7.5 grados en la escala de Richter entre Puebla y Veracruz, a unos 30 kilómetros a suroeste del municipio de Tierra Blanca.

Este se llevará a cabo a las 11:00 horas a nivel nacional y para ello se activará la alerta sísmica.