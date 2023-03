La tarde de hoy, 6 de marzo, se registró un nuevo sismo en la CDMX magnitud 1.4 con epicentro en La Magdalena Contreras.

Cabe mencionar que desde principios de febrero de 2023 se han suscitado diversos microsismos en la CDMX, en alcaldías como Coyoacán, Iztacalco y ahora La Magdalena Contreras.

El micro temblor de hoy, 6 de marzo, fue alertado por el Servicio Sismológico Nacional de la UNAM, que de acuerdo con su reporte el sismo de 1.4 tuvo lugar a las 16:50 horas.

Asimismo se detalla que el epicentro tuvo origen a un kilómetro al noreste de la alcaldía La Magdalena Contreras en CDMX.

SISMO Magnitud 1.4 Loc. 1 km al NORESTE de LA MAGDALENA C, CDMX 06/03/23 16:50:44 Lat 19.35 Lon -99.21 Pf 2 km — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) March 6, 2023

Temblor de 1.4 en La Magdalena Contreras sí se sintió en CDMX; no ameritó alerta sísmica

Por otra parte, el sistema de alertamiento sísmico, SkyAlert de México, precisó que el epicentro en sí fue en la zona del Panteón Jardín.

Pese a la baja magnitud del temblor, SkyAlert aseguró que el sismo magnitud 1.4 fue percibido en las colonias próximas a la zona del epicentro, sintiéndose como una “fuerte pero rápida sacudida”.

No obstante, al tratarse de un microsismo este no fue alertado, por lo que no se requirió la activación de la alerta sísmica porque la estimación de energía no superó los niveles preestablecidos.

Sismo magnitud 1.4 en CDMX ubicado a 1 km al noreste de la Magdalena Contreras, epicentro en la zona del Panteón Jardín.



Percibido en las colonias próximas al epicentro como una fuerte pero rápida sacudida (estos sismos no se alertan).#SismoCDMX



¿Lo percibiste? pic.twitter.com/cFTeaXwZBt — SkyAlert (@SkyAlertMx) March 6, 2023

¿Por qué no se alertan microsismos y otros temblores en CDMX?

De acuerdo con la Plataforma Digital de Alertamiento de Riesgos en México (SASSLA), hay hasta 5 razones por la que microsismos con epicentro en CDMX y otros temblores no se alertan:

Son de muy baja magnitud

Duran poco más de 1 segundo

Su área de percepción es muy pequeña

No representan una amenaza

El tiempo de alerta sería nulo

Por su parte, el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (Sasmex) advierte que cuando la estimación de energía en los primeros segundos de los temblores en cualquier región, no superan los niveles preestablecidos, no se activa la alerta.