Clara Brugada hizo entrega de las Llaves de la Ciudad a la doctora Angela Davis, quien es un símbolo viviente de lucha, pensamiento revolucionario y resistencia.

“Querida Angela Davis, muy querida Angela, bienvenida. Hoy te entregamos las llaves de nuestra ciudad, una antigua forma de expresar confianza y hospitalidad”. Clara Brugada, jefa de Gobierno de CDMX

La jefa de Gobierno de Ciudad de México (CDMX) encabezó la ceremonia que, tal como destacó, es equivalente a que la capital siempre dará la bienvenida a Angela Davis.

En el evento, que tuvo lugar en corazón de la CDMX, Clara Brugada destacó la trayectoria de Angela Davis y su legado que transformó en ideas, las cuales son más necesarias que nunca.

Clara Brugada entrega las Llaves de la Ciudad a Angela Davis, “símbolo viviente de lucha”

Por su fuerza y determinación política, así como una vida de lucha en el feminismo y contra el racismo y colonialismo, Angela Davis recibió las Llaves de la Ciudad de Clara Brugada.

La Jefa de Gobierno destacó en su mensaje que la entrega es para destacar que Angela Davis se ha dedicado a abrir puertas como la libertad y la justicia.

“Quisieron apagar tu voz y tu voz se transformó en un inolvidable movimiento internacional de solidaridad. Quisieron apagar tu voz y tu voz se multiplicó en millones de gargantas”. Clara Brugada

Más tarde, en sus redes sociales, Clara Brugada destacó que la CDMX abre las puertas con orgullo a quien enseña que ninguna opresión es aislada de las demás.

Por lo que la CDMX reconoce la labor de Angela Davis, así como su legado para unir el pensamiento y romper el alma frente a los poderosos para convertir las ideas en lucha.

Angela Davis agradece las Llaves de la Ciudad y a Clara Brugada por crear una entidad feminista

Tras recibir las Llaves de la Ciudad, Angela Davis dedicó un mensaje a la CDMX, una entidad que en esta visita la ha inspirado ya que observa que es posible traer el cambio.

Así como a Clara Brugada, a quien agradeció por crear una CDMX feminista; destacó que nunca había visto un edificio gubernamental con tantas funcionarias, como diputadas y alcaldesas.

Angela Davis reafirmó que cuando las mujeres asumen liderazgos no sólo es para traer visibilidad a la lucha feminista, sino también para cambiar el mundo para todos.