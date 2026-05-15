La ‘ajolotización’ que Clara Brugada está haciendo en la Ciudad de México (CDMX) está siendo muy criticada. Sin embargo, Claudia Sheinbaum defendió la idea de añadirle color a la capital.

La presidenta de México aseguró que desde que Clara Brugada era alcaldesa de Iztapalapa buscó la forma de añadir color a las calles para influir en el estado de ánimo de las personas.

Claudia Sheinbaum defiende la ‘ajolotización’ que Clara Brugada hace en la CDMX

En la conferencia del pueblo del 15 de mayo de 2026, Claudia Sheinbaum reaccionó a las críticas que Brugada se está llevando por hacer del ajolote la imagen de la CDMX y además, pintar la de morado.

Sheinbaum recordó que cuando ella era jefe de gobierno de la CDMX y Brugada alcaldesa de Iztapalapa, trabajando en conjunto para añadir color a las calles con murales mediante “arte urbano popular”.

De este modo, justificó que la actual jefa de gobierno siempre ha tenido el ideal de añadir color a las calles, asumiendo que esto influye incluso en el “ánimo de quien vive en la ciudad”.

Por otra parte, argumentó que no sabe a qué se deben las críticas, pues a su perspectiva “se ve bonito” en color lila, sumado a que el ajolote es un “animal endémico del Valle de México”.

Asimismo, Claudia Sheinbaum dijo creer que la crítica va más al respecto de que el ajolote sea “la imagen” de la CDMX, pues algunos no creen que esa referencia sea la correcta.