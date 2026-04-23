La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) informó que el evento “Ritual del Agua” en Xochimilco no se puede llevar a cabo por daños al ecosistema.

Sedema aclaró que la zona de los canales es un área natural protegida, por lo que este tipo de actividades generan impactos negativos en el ecosistema y dañan a flora y fauna.

El “Ritual del Agua” se iba a llevar a cabo el próximo sábado 2 de mayo en el Embarcadero Cuemanco, en los Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco.

Sedema frena “Ritual del Agua” dentro de canales de Xochimilco por daño al ecosistema

Mediante un comunicado, Sedema informó que el evento “Ritual del Agua” no cuenta con ninguna autorización de la dependencia para llevarse a cabo en una zona protegida en Xochimilco.

Sedema señaló que el evento que pretende agrupar 250 personas y vender bebidas alcohólicas, representa un riesgo para el equilibrio del ecosistema de Xochimilco por posible generación de basura.

Además de que el nivel elevado de sonido e iluminación artificial podrían provocar interrupciones en los ciclos biológicos de especies sensibles y un deterioro en la estructura que desplazarían a la fauna.

Sedema frena Ritual del Agua en zona protegida de Xochimilco (Sedema)

Asimismo, el Ritual del Agua contraviene la normatividad de Áreas Naturales Protegidas, ya que carece de la Opinión de Uso de Suelo emitida por Sedema, por lo que realizarlo sería ilegal.

Por lo cual, Sedema llama a los organizadores de Ritual del Agua y propietarios de los predios a conducirse con responsabilidad en Xochimilco e insta a mantener el diálogo.

Ritual del Agua en Xochimilco sí se llevará a cabo: anuncian nueva sede

El organizador del evento “Ritual del Agua” ya se pronunció tras señalamientos de Sedema; sin embargo, informó que sí se llevará a cabo, aunque no sería en los canales de Xochimilco.

Mediante redes sociales, el organizador Miroslav Ü confirmó que el “Ritual del Agua” se llevará a cabo en un nuevo espacio que será revelado a quienes compraron su boleto.

Añadió que el concepto del “Ritual del agua” se mantiene pero cambiará el formato y la experiencia será “cuidadosamente construida”.