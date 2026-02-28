En el marco del arranque de la gira del trofeo rumbo a la Copa Mundial FIFA 2026, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, destacó que México impulsará el llamado “Mundial Social”, una iniciativa promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para llevar la fiesta futbolera más allá de los estadios y convertirla en una herramienta de inclusión y bienestar comunitario.

Durante el evento celebrado en Guadalajara, la funcionaria explicó que esta estrategia busca que la pasión por el fútbol se viva en barrios, escuelas, centros de trabajo y espacios públicos, mediante la organización de torneos y “mundialitos” a lo largo del año.

México espera 5.5 millones de visitantes por el Mundial 2026

Rosa Icela señaló que en México es común ver a jóvenes formar equipos al salir de clases para jugar una “cascarita”, mientras que los fines de semana los campos llaneros se convierten en puntos de reunión familiar. En ese sentido, afirmó que cada minuto que la niñez y adolescencia pasan practicando deporte representa una oportunidad para fortalecer su derecho al futuro.

Mundial Social busca fomentar el deporte entre niñas, niños y adolescentes (cortesía)

Además del enfoque social, la secretaria de Gobernación indicó que el Mundial 2026 será una vitrina para mostrar al mundo la riqueza cultural, histórica y gastronómica del país, así como sus playas, ciudades coloniales y zonas arqueológicas. Destacó que México podría recibir al menos 5.5 millones de visitantes, principalmente en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, sedes oficiales del torneo.

Asimismo, agradeció a la FIFA por la confianza depositada en el Gobierno federal y destacó la coordinación institucional para garantizar que la competencia se desarrolle como una experiencia exitosa tanto para aficionados como para turistas.

Al acto asistieron el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie; y el presidente del Club Deportivo Guadalajara, Amaury Vergara.

La gira del trofeo cuenta con el patrocinio de Coca-Cola, empresa que acompaña esta celebración previa a la Copa Mundial 2026, evento que busca no solo unir naciones a través del deporte, sino también dejar un legado social en las comunidades mexicanas.