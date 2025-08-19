El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) sufrió inundaciones del 10 y 11 de agosto que provocó retrasos y cancelaciones de vuelos; esto pudo haber sido provocado por la Secretaría de Marina (Semar).

Y es que la Semar habría otorgado un contrato irregular para el mantenimiento del drenaje de esta terminal aérea.

Te contamos la posible razón de las inundaciones por las lluvias que provocaron un caos en las terminales 1 y 2 del AICM durante el segundo fin de semana de agosto.

¿Secretaría de Marina es responsable de las inundaciones en el ACIM?

De acuerdo con El CEO, la Secretaría de Marina otorgó un contrato para el mantenimiento del sistema de cárcamos y drenaje pluvial y sanitario en 2023, de manera irregular.

Se trata de un contrato por casi 76 millones de pesos que se entregó a la empresa Bombas Verticales BNJ S.A, de C.V.

Sin embargo, esta empresa no cumplía con los requisitos para otorgar el servicio ni contaba con la experiencia solicitada.

Fue una auditoría del Órgano Interno de Control del AICM la que determinó que la “indebida evaluación” de esta empresa generó trabajos deficientes en el mantenimiento del sistema de drenaje.

Como resultado, se habría dado la última inundación en las pistas del AICM por las fuertes lluvias del 10 y 11 de agosto.

Reparaciones en el AICM para el sistema de drenaje se retrasaron; empresa contratada por Secretaría de Marina sería la responsable

De acuerdo con el Órgano Interno de Control, las obras de mantenimiento que realiza Bombas Verticales BNJ S.A. de C.V debían terminar en octubre de 2024.

Sin embargo, para febrero de 2025 se encontraron desajustes en las tuberías donde se realizaron trabajo de termofusión, así como:

abrazaderas que no estaban debidamente atornilladas

bases de concreto con erosión y degradación

varillas expuestas

bases sin acero de refuerzo

filtración en las tuberías

Por otra parte, el 11 de agosto la Secretaría de Marina y la administración del ACIM informaron que se presentó un colapso en el sistema de drenajes de la terminal aérea que, por la lluvia atípica terminó con encharcamientos en las pistas.