En el marco de las inundaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), Aeroméxico pidió una solución a las autoridades federales y de la CDMX por las fallas en la terminal aérea.

Ayer 11 agosto, la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, informó que la tormenta del domingo, que se prolongó hasta ayer lunes 11 de agosto, ha sido de la lluvia más fuerte en el centro de la ciudad desde 1952.

En ese contexto, los medios de transporte capitalinos, incluidos en Metro CDMX y AICM han tenido que cancelar sus servicios, a fin de evitar afectaciones mayores por las lluvias, tanto para los usuarios como para su propio personal e instalaciones.

Aeroméxico pide garantizar funcionamiento del AICM por inundaciones (Mario Jasso/Cuartoscuro)

Inundaciones en AICM: Aeroméxico hace llamado a autoridades federales y de CDMX para garantizar funcionamiento del aeropuerto

Dado el contexto de inundaciones en el AICM, Aeroméxico lamentó las afectaciones a su servicios ocasionados por las fuertes lluvias que comenzaron desde el domingo 10 de agosto.

Tomando en cuenta lo anterior, la aerolínea hizo un llamado a las autoridades federales y del Gobierno de la CDMX para garantizar el funcionamiento de la terminal aérea de la capital:

“Hacemos un llamado respetuoso y urgente a las autoridades federales competentes y al Gobierno de la Ciudad de México, para tomar acciones que garanticen el correcto funcionamiento de la infraestructura del AICM, y tomar las medidas preventivas que se requieren”. Aeroméxico

Cabe recordar que desde ayer 11 de agosto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que el clima de lluvias se mantendrá en la CDMX y el Estado de México, al menos hasta el viernes 15 de agosto, por lo que se contempla un 80% de probabilidades tormentas con granizo.

Inundaciones en AICM: Aeroméxico implementó plan de acción para reacomodar vuelos por las lluvias

En el mismo comunicado por las inundaciones el AICM, Aeroméxico explicó que sus servicios han experimentado afectaciones en un número considerable de sus operaciones programadas.

A este respecto, la aerolínea mexicana comunicó que llevó a cabo la implementación de planes de acción para reacomodar a los pasajeros afectados, quienes tuvieron que ser reasignados en su mayoría a otros vuelos.

No obstante, Aeroméxico se dijo al tanto de que el clima de lluvias podría seguir generando inundaciones, las cuales podrían generar demoras y cancelaciones adicionales.

En ese marco, el servicio de transporte aéreo invitó a los pasajeros a consultar el estatus de sus vuelos a través del sitio https://www.aeromexico.com/es-mx/estatus-de-vuelo.



