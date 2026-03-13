El lunes 16 de marzo está registrado como día feriado oficial, pues se recorrerá la conmemoración del Natalicio de Benito Juárez del 21 de marzo para establecer un fin de semana largo.
Por lo anterior, el gobierno de la Ciudad de México (CDMX) dio a conocer que se modificarán los horarios de las diversas modalidades de transporte público en la capital del país.
Entonces, ¿cuáles van a ser los horarios del transporte público en CDMX para el 16 de marzo? Te contamos todos los detalles que anunciaron las autoridades capitalinas.
Horarios del transporte público en CDMX para el 16 de marzo
La Secretaría de Movilidad (Semovi) del gobierno de la CDMX, informó que con motivo del día feriado oficial del 16 de marzo, por el puente del Natalicio de Benito Juárez, se modificarán los horarios del transporte público.
A través de un comunicado, la dependencia señaló que toda la red de transporte público operará en horarios distintos a los regulares, como se muestra a continuación:
- Metro de 07:00 a 00:00 horas
- Metrobús de 05:00 a 00:00 horas
- RTP de 05:00 a 00:00 horas
- Trolebús (líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9) de 06:00 a 23:30 horas
- Trolebús Línea 10 (elevado) de 05:00 a 00:00 horas
- Trolebús Aztecas (Línea 12) de 05:30 a 23:30 horas
- Cablebús de 07:00 a 23:00 horas
- Tren Ligero de 07:00 a 23:30 horas
- Ecobici de 05:00 a 00:30 horas
- Servicio de Apoyo Línea 2 de 09:45 a 00:30 horas
- Servicio de Apoyo Tren Ligero de 06:45 a 23:30 horas
- Biciestacionamientos de 07:00 a 00:00 horas
Semovi anuncia más cambios en servicios durante el 16 de marzo
Además de las modificaciones a los horarios del transporte público en CDMX que se aplicarán el 16 de marzo, la Semovi destacó que otros servicios relacionados tendrán cambios.
En el caso del servio Ecoparq, las autoridades capitalinas destacaron en sus publicaciones que no operarán, es decir que no es necesario realizar el pago de los parquímetros.
En lo que respecta a los módulos de control vehicular y licencias de la SEMOVI, también se comunicó que no operan, mientras que los Centros de Atención a Usuarios (CAPU) de Ecobici también estarán cerrados.