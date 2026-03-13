El lunes 16 de marzo está registrado como día feriado oficial, pues se recorrerá la conmemoración del Natalicio de Benito Juárez del 21 de marzo para establecer un fin de semana largo.

Por lo anterior, el gobierno de la Ciudad de México (CDMX) dio a conocer que se modificarán los horarios de las diversas modalidades de transporte público en la capital del país.

Entonces, ¿cuáles van a ser los horarios del transporte público en CDMX para el 16 de marzo? Te contamos todos los detalles que anunciaron las autoridades capitalinas.

Metro CDMX (@danavenegas31 / Tomada de X)

Horarios del transporte público en CDMX para el 16 de marzo

La Secretaría de Movilidad (Semovi) del gobierno de la CDMX, informó que con motivo del día feriado oficial del 16 de marzo, por el puente del Natalicio de Benito Juárez, se modificarán los horarios del transporte público.

A través de un comunicado, la dependencia señaló que toda la red de transporte público operará en horarios distintos a los regulares, como se muestra a continuación:

Metro de 07:00 a 00:00 horas

Metrobús de 05:00 a 00:00 horas

RTP de 05:00 a 00:00 horas

Trolebús (líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9) de 06:00 a 23:30 horas

Trolebús Línea 10 (elevado) de 05:00 a 00:00 horas

Trolebús Aztecas (Línea 12) de 05:30 a 23:30 horas

Cablebús de 07:00 a 23:00 horas

Tren Ligero de 07:00 a 23:30 horas

Ecobici de 05:00 a 00:30 horas

Servicio de Apoyo Línea 2 de 09:45 a 00:30 horas

Servicio de Apoyo Tren Ligero de 06:45 a 23:30 horas

Biciestacionamientos de 07:00 a 00:00 horas

Cablebús CDMX (Daniel Augusto / Cuartoscuro)

Semovi anuncia más cambios en servicios durante el 16 de marzo

Además de las modificaciones a los horarios del transporte público en CDMX que se aplicarán el 16 de marzo, la Semovi destacó que otros servicios relacionados tendrán cambios.

En el caso del servio Ecoparq, las autoridades capitalinas destacaron en sus publicaciones que no operarán, es decir que no es necesario realizar el pago de los parquímetros.

En lo que respecta a los módulos de control vehicular y licencias de la SEMOVI, también se comunicó que no operan, mientras que los Centros de Atención a Usuarios (CAPU) de Ecobici también estarán cerrados.