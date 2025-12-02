Durante el primer concierto de Dua Lipa en México, la cantante británica, sorprendió al público cantando Bésame Mucho de la compositora Consuelo Velázquez, bajo la versión que interpretó Luis Miguel en 1997.

Cover de Dua Lipa con Bésame Mucho en su primer concierto en México desde el Estadio GNP Seguros que hizo que las reacciones del público fueran más que positivas, pues no hubo quien no la cantara junto a la británica.

Y por lo que han sido muchos los fans que han compartido este momento en redes sociales, para agradecer tal homenaje de Dua Lipa a la música mexicana, mismo que se ha viralizado e incluso ha sido noticia internacional.

Pues la canción Bésame Mucho es todo un himno de la música mexicana del género bolero, compuesto en 1932 por Consuelo Velázquez, y que ha sido interpretado por un sin fin de artista que incluyen a The Beatles, Frank Sinatra, Andrea Bocelli y ahora Dua Lipa.

Dua Lipa covering “Bésame Mucho” at night 1 of the ‘Radical Optimism’ tour in Mexico City. pic.twitter.com/bLJmhRorO7 — Pop Crave (@PopCrave) December 2, 2025

Dua Lipa asegura tener una gran conexión con México

La cantante británica Dua Lipa confesó que no es coincidencia que México sea el lugar para dar cierre a su exitosa gira de conciertos Radical Optimist Tour.

Luego de que en su primer concierto, Dua Lipa expresara que México siempre la hace sentir en casa, asegurando que cerrar su gira en nuestro país era uno de sus grandes deseos.

“Estar aquí con ustedes esta noche es la cereza del pastel. Y es la única manera en la que yo quería terminar esta gira. Muchas, muchas gracias, México, por hacerme sentir siempre, como en casa”. Dua Lipa

Asimismo, Dua Lipa prometió siempre regresar a México, pues “tengo una conexión muy profunda con este país y su hermosa gente. Y siempre, siempre regresare”.