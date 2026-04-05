Figura de ICE se lleva todas las miradas este Sábado de Gloria durante la tradicional quema de Judas en el Kiosco Morisco de Santa María la Ribera, CDMX.

La figura realizada de cartón contaba con los colores de la bandera de Estados Unidos y cuernos como si fuera el diablo, además de que en el pecho venía la frase “FUCK ICE”.

Figura de ICE sobresale en la quema de Judas en el Kiosco Morisco incluye figura de ICE

Como parte de la edición número 14 del Festival de la Cartonería -del 2 al 5 de abril del 2026- se realizó la tradicional quema de judas.

En el que se presentan diversas figuras elaboradas con papel, engrudo y técnicas tradicionales de cartonería, aunque en sus inicios representaban a Judas Iscariote, actualmente pueden representar diversas cosas:

Diablos

Personajes públicos

Problemáticas sociales

Sábado de Gloria: quema de Judas en el Kiosco Morisco incluye figura de ICE (Galo Cañas / Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

Durante la Caminata de Judas -un desfile en el que participantes recorrieron el espacio público mostrando las figuras creadas para la ocasión- la figura que más llamó la atención fue la del ICE.

Se trata de una figura de cartón que contó con los colores de la bandera de Estados Unidos y cuernos representando al diablo.

Además de una expresión triste y estaba pintado y disfrazado como si fuera un payaso.

Esta figura del ICE también fue quemada como parte del ritual frente a todos los asistentes.

Sábado de Gloria: quema de Judas en el Kiosco Morisco incluye figura de ICE (Galo Cañas / Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

Así fue la quema de Judas en el Kiosco Morisco en sábado de Gloria

El Festival de la Cartonería 2026 fue organizado por integrantes del colectivo Cartoneros de la Ciudad de México.

Este festival cuenta con diferentes actividades entre las que se encuentran:

Expo-venta de piezas artesanales

Talleres y conferencias sobre cartonería

Música en vivo

Exhibiciones de figuras tradicionales

Sin embargo, una de las que más llama la atención es la Quema de Judas, la cual se realiza en el Kiosco Morisco de Santa María la Ribera como parte de las celebraciones de sábado de Gloria.

Esta tradición se remonta a la época colonial cuando las figuras representaban a Judas Iscariote, personaje bíblico asociado con la traición a Jesucristo.

Y es que su quema simbolizaba el castigo al mal y eran parte de las celebraciones de Semana Santa.

Actualmente las figuras mezclan el arte popular, crítica social y el espectáculo.

Entre las figuras que se pudieron ver en esta edición se encuentran:

Judas personificado como jugador de la selección mexicana

Judas como si fuera un alebrije