Una riña registrada en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México (CDMX), dejó varias víctimas luego de que las autoridades informaran que el saldo fue de una persona muerta y varios heridos de bala.

De acuerdo con el reporte, los hechos se registraron frente a un local dedicado a la venta de pollos rostizados, ubicado casi al cruce de las calles Poniente 75 y Sur 128, en la colonia América, en Miguel Hidalgo, CDMX.

Un muerto y dos heridos tras riña en Miguel Hidalgo; una mujer fue detenida

Un comerciante dedicado a la venta de verdura, identificado por vecinos de la alcaldía Miguel Hidalgo como Don Beto, fue asesinado tras una riña en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Según testigos, el hombre, de aproximadamente 50 años, se encontraba en compañía de su hijo y otra vendedor cuando fue sorprendido por sujetos armados.

Los atacantes, cuatro hombres y dos mujeres , utilizaron también armas blancas durante la agresión, toda vez que Don Beto murió tras recibir al menos seis disparos por arma de fuego, mientras que quienes lo acompañaban quedaron heridos por disparos y arma punzocortante.

La información señala que horas previas al ataque, Don Beto sostuvo una riña con sus asesinos, con el presunto motivo de un descuerdo por la instalación de puestos semifijos.

Tras escuchar las detonaciones, vecinos se asomaron hacia la calle y se apresuraron a ayudar a Don Beto llamando a los servicios de emergencia a través del 911.

Violencia en México (Cuartoscuro / Margarito Pérez Retana)

Al arribar al sitio, paramédicos confirmaron que el comerciante ya no tenía signos vitales, en tanto, dos jóvenes de 23 y 26 años presentaron cuchilladas en varias partes del cuerpo.

Derivado de estos hechos, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) resguardaron la zona, con el objetivo de establecer un operativo para dar con los responsables.

Gracias a esto se dio a conocer la detención de una mujer que participó en el ataque a Don Beto, así como se logró asegurar uno de los vehículos involucrados en su huida.

Tanto la mujer como el auto fueron puestos a disposición de las autoridades, en tanto la Fiscalía CDMX realizará las indagatorias correspondientes.