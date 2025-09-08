Este 8 de septiembre se informó de la detenciones de María de los Ángeles Ramírez Arvizu y Samantha Pérez Ramírez, viuda e hija de Felipe de Jesús Pérez Luna, ‘El Ojos’, líder del Cártel de Tláhuac, abatido en 2017.

Ambas, junto con otra hija de ‘El Ojos’ tenían una recompensa activa de 500 mil pesos por información que se llevara a sus detención.

Esta recompensa fue anunciada en abril de 2024, una vez que fue detenido Carlos Alejandro N, alias Cindy, quien había quedado a la cabeza del Cártel de Tláhuac, tras el abatimiento de Felipe de Jesús Pérez Luna, ‘El Ojos’. Por ello recordamos quién era el fundador de dicha organización:

Felipe de Jesús Pérez Luna, 'El Ojos' (Especial/Redes Sociales )

Felipe de Jesús Pérez Luna, ‘El Ojos’, fue líder y fundador del Cártel de Tláhuac, asesinado por elementos de la Marina.

Su muerte se registró el 20 de julio de 2017 cuando fue abatido en la colonia La Conchita en un enfrentamiento entre autoridades y sicarios.

Felipe de Jesús Pérez Luna, ‘El Ojos’, tenía respaldo de la población solo que ese día no se dieron cuenta de la presencia de los marinos sino hasta que comenzaron las detonaciones.

A pesar de ello, era un hombre violento, responsable de múltiples asesinatos.

Al momento de su muerte, ‘El Ojos’ tenia 48 años de edad.

Ángeles Ramírez Arvizu es la viuda de ‘El Ojos’, detenida este 8 de septiembre en Pachuca, Hidalgo.

A inicio de 2014, la Fiscalía de CDMX lanzó una recompensa para facilitar la captura de la esposa de ‘El Ojos’ y sus dos hijas.

Se desconoce la fecha exacta del nacimiento de ‘El Ojos’, por lo que tampoco se conoce su signo zodiacal.

Las Fiscalía de CDMX tenía en la mira a dos hijas de Felipe de Jesús Pérez Luna, ‘El Ojos’:

Liliana Pérez Ramírez, alias La Li o La Voz Samantha Pérez Ramírez, alias Sam

Este 8 de septiembre se anunció la detención de una de ellas, Samantha Pérez Ramirez, junto con su madre.

En mayo de 2024 se detuvo a Kevin Pérez Cortez, otro hijo de El Ojos, quien presuntamente buscaba el liderazgo del Cártel de Tláhuac.

Elementos de la SSC detuvieron a “El Kevin”, Kevin Pérez Cortez, hijo de Felipe de Jesús Pérez Luna, alias “El Ojos”, quien fuera el líder del Cártel de Tláhuac



— Azucena Uresti (@azucenau) May 18, 2024

Otras detenciones han sido la de Luis Fernando Pérez en junio de 2025, sobrino de 'El Ojos'.

CAE SOBRINO del FINADO OJOS

Luis Fernando Pérez, El Fercho

Exreo

Es sobrino de Felipe de Jesús Pérez Luna, fundador del Cártel de Tláhuac.

Agentes de Inteligencia de @SSC_CDMX lo detuvieron anoche en @TlahuacRenace con Luis Luna y Víctor Báez.

— Carlos Jiménez (@c4jimenez) June 6, 2025

Las autoridades buscan al nieto de El Ojos, Axel Pérez, presunto responsable de extorsión y homicidio. El joven es hijo de Liliana Pérez Ramírez.

SE BUSCA:



Es Axel Pérez, nieto de Felipe de Jesús, el Ojos e hijo de Liliana, del autodenominado cártel de Tláhuac.



— Antonio Nieto (@siete_letras) October 19, 2023

Se desconoce ese aspecto de la vida personal de ‘El Ojos’.

Felipe de Jesús Pérez Luna, ‘El Ojos’, fue líder y fundador del Cártel de Tláhuac, el cual se dedicaba a:

Robo

Secuestro

Extorsión

Cobro de piso

Homicidio

Distribución de drogas

Su zona de influencia era Tláhuac, Iztapalapa y Xochimilco, en CDMX y Chalco, Estado de México.

Tras el abatimiento en 2017 de Felipe de Jesús Pérez Luna, ‘El Ojos’, en 2024 se lanzó una recompensa de 500 mil pesos por información que lleve a la detención de la esposa de ‘El Ojos’ y cada una de sus dos hijas.

Este 8 de septiembre se anunció la detención de la viuda Ángeles Ramírez Arvizu y de la hija Samantha Pérez Ramírez.