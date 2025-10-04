La Fiscalía de la Ciudad de México (CDMX) dio a conocer que hoy viernes 3 de octubre de 2025, logró la detención de Liliana, alias “La Voz”, quien es hija del exlíder del Cártel de Tláhuac.

De acuerdo con la Fiscalía de la CDMX, Liliana, alias “La Voz”, es señalada por su presunta responsabilidad en los delitos de asociación delictuosa, así como de realizar actividades de venta y distribución de drogas.

Cabe recordar que Samantha “N”, otra hija exlíder del Cártel de Tláhuac también está detenida, señalada de participar en las mismas actividades delictivas que su hermana.

Fiscalía de CDMX detuvo a Liliana “La Voz”, hija del exlíder del Cártel de Tláhuac (Fiscalía CDMX)

Este viernes, la Fiscalía de la CDMX informó que llevó a cabo la detención de Liliana, alias “La Voz”, hija de Felipe de Jesús “N”, alias “El Ojos”, señalado como exlíder del Cártel de Tláhuac.

Las autoridades manifestaron que su captura se logró en colaboración con la Fiscalía de Morelos, lo que hizo posible obtener una orden de aprehensión en contra Liliana “N”, alias “La Voz”.

Detalló que la mujer fue detenida por elementos de la Policía de Investigación (PDI), y posteriormente trasladada al penal de Santa Martha Acatitla.

Al cumplimentar la orden de aprehensión en su contra por los delitos de asociación delictuosa y venta y distribución de drogas, Liliana, alias “La Voz” quedó a disposición de un juez que definirá su situación legal.

La Fiscalía de la CDMX manifestó que su detención es parte de las acciones que se llevan a cano para combatir los delitos de alto impacto en la capital del país.