La Fiscalía General de Justicia de la CDMX informó la detención de la viuda, así como de la hija de ‘El Ojos”, líder del Cártel de Tláhuac, en Hidalgo.

De acuerdo con la fiscalía capitalina, ambas mujeres, identificadas como María de los Ángeles y Samantha, fueron localizadas en Pachuca, Hidalgo, el pasado 7 de septiembre, donde fueron detenidas.

Tanto la viuda como la hija de Jesús Pérez Luna, alias ‘El Ojos’, estaban relacionadas con las actividades delictivas de su familiar, de acuerdo con las autoridades.

Aseguran a viuda e hija de ‘El Ojos’; había recompensa de medio millón de pesos por su detención

La Fiscalía de la CDMX informó la detención de María de los Ángeles Ramirez y Samantha Pérez, viuda e hija de ‘El Ojos’ respectivamente, en Pachuca, Hidalgo.

Cabe señalar que la detención se da a más de un año de que las autoridades de la CDMX ofrecieran una recompensa de medio millón de pesos por información que aportara a la detención de las familiares del líder del cártel de Tláhuac.

Según los informes, ambas mujeres fueron detenidas en la colonia Valle de San Javier de Pachuca; fueron trasladadas a la CDMX e ingresadas al reclusorio de Santa Martha Acatitla.

¿Quiénes son la viuda e hija de ‘El Ojos’, líder del Cártel de Tláhuac

La fiscalía capitalina logró la detención de la viuda de ‘El Ojos’, así como de una de las dos hijas del líder del Cártel de Tláhuac en Hidalgo.

María de los Ángeles Ramírez Arvizu es considerada una de las figuras clave dentro del cártel de Tláhuac por parte de la Fiscalía, señalada de asociación delictuosa.

Asimismo, Samantha Pérez Ramírez, conocida como ‘Sam’, también era considerada un blanco prioritario por la Fiscalía. Por ambas ofreció una recompensa para lograr su detención desde 2024.

Cabe señalar que aún se busca a otra hija del líder del Cártel de Tláhuac identificada como Liliana, alias ‘Li’ o ‘La Voz’, también acusada de asociación delictuosa.

De acuerdo con las autoridades, ‘Sam’ fungía como operadora financiera de la organización criminal; además era la encargada de la comercialización y distribución de drogas en la alcaldía.

‘El Ojos’ murió en julio de 2017 cuando elementos de la Secretaría de Marina y la Policía Federal buscaban detenerlo durante un operativo conjunto.