¿Qué edad tiene José Andrés?

De acuerdo con las autoridades, José Andrés tiene 30 años de edad.

¿Quién es la esposa de José Andrés?

José Andrés se encontraba en una relación sentimental con Jazmín García.

¿Qué signo zodiacal es José Andrés?

Debido a que se desconoce su fecha de nacimiento con exactitud, no es posible determinar su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene José Andrés?

José Andrés es padre de un hijo menor, que tuvo de su relación sentimental con Jazmín García.

¿Qué estudió José Andrés?

José Andrés es egresado también de la Academia de policías de CDMX.

¿En qué ha trabajado José Andrés?

José Andrés se desempeñaba como policía de la CDMX, sin embargo, fue destituido de la corporación en enero de 2025.