Las autoridades de la Ciudad de México (CDMX) confirmaron el feminicidio de Jazmín García, luego de señalar que el cuerpo de la mujer policía fue hallado sepultado al interior de su casa, ubicada en la alcaldía Álvaro Obregón.

Al respecto, la Fiscalía de la CDMX informó que detuvo a José “N”, pareja sentimental de Jazmín García, señalado como el presunto autor material de su feminicidio.

Feminicidio de Jazmín García: binomio canino localizó a mujer policía sepultada en su casa

Respecto a la búsqueda de Jazmín García, quien se desempeñaba como policía en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de CDMX, autoridades dieron a conocer la lamentable confirmación de su feminicidio.

En primera instancia, la familia de Jazmín levantó un reporte por su desaparición, tras tener contacto con ella por última vez el 15 de diciembre de 2025.

Feminicidio de Jazmín García: mujer policía fue hallada sepultada en su casa (Especial)

Así, autoridades comenzaron las investigaciones, permitiendo conocer que la última vez que la mujer policía fue vista tuvo lugar esa misma fecha, al salir de su puesto de trabajo en la zona de Minas Los Coyotes.

Posteriormente, gracias a cámaras de videovigilancia, las autoridades pudieron conocer que Jazmín García ingresó a su domicilio en la Álvaro Obregón. Sin embargo, nunca más se le vio salir.

Derivado de esta situación obtuvieron una orden de cateo; al presentarse en el sitio se encontraba su pareja sentimental, José “N”, así como sus dos hijos menores.

Al lugar, las autoridades acudieron acompañadas por un binomio canino, perteneciente al Grupo Especial de Reacción e Intervención (GERI), el cual confirmó que la víctima se encontraba en el sitio.

Fue “Káiser” quien comenzó a rascar sobre un punto de la casa, por lo que elementos periciales excavaron un pequeño pozo en la zona. De este emanaba un olor fétido, confirmando así que se trataba del cuerpo sepultado de Jazmín García.

Detienen al presunto autor del feminicidio de Jazmín García, policía de CDMX

Luego de encontrar el cuerpo sepultado de Jazmín García, autoridades de la CDMX cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de José “N”, presunto autor del feminicidio.

Tras su captura, este sujeto, quien se identificó como expolicía, fue trasladado al Reclusorio Norte, en donde se le imputaron cargos por desaparición agravada y quedó a disposición de un juez que definirá su situación legal.

Durante la visita las autoridades recabaron testimonios de vecinos, quienes señalaron que en repetidas ocasiones Jazmín García habría sido víctima de violencia por parte de José “N”.