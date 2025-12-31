¿Qué edad tenía Jazmín García?

Jazmín García tenía 25 años de edad.

¿Quién era el esposo de Jazmín García?

Jazmín García se encontraba en una relación sentimental con José Andrés, señalado por las autoridades como presunto responsable de su feminicidio.

Jazmín García, policía de CDMX víctima de feminicidio (N+ )





¿Qué signo zodiacal era Jazmín García?

Se desconoce la fecha exacta de nacimiento de Jazmín García, por lo que no es posible determinar su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tenía Jazmín García?

Jazmín García era madre de dos hijos menores.

¿Qué estudió Jazmín García?

Jazmín García estudió en la Academia de Policía de la CDMX, de la cual se graduó a mediados de 2025.

¿En qué trabajó Jazmín García?

Jazmín García se desempeñaba como policía de la SSC en el Hospital Enrique Cabrera.