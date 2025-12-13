La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) firmó un convenio con la Fiscalía de la Ciudad de México (CDMX) para colaborar en la identificación de cuerpos en el Panteón Civil de Dolores.

Este convenio con la Escuala de Ciencias Forenses tiene la finalidad de capacitar al personal de la Fiscalía de CDMX para sentar las bases del diseño y elaboración del Programa de Recuperación y Análisis de Cuerpos.

Fiscalía CDMX confirma hallazgo de 23 cuerpos sin identificar en fosa común del Panteón de Dolores ( FGJ CDMX )

La UNAM y la Fiscalía de CDMX se unieron para la creación del Programa de Recuperación y Análisis de Cuerpos que beneficiará al Plan de Recuperaciones del Panteón Civil de Dolores.

Este programa fortalecerá las capacidades técnicas y metodológicas del personal de la Fiscalía de CDMX, a fin de que puedan facilitar la identificación de cuerpos en las fosas comunes de la ciudad.

Asimismo, la capacitación de la UNAM al personal de la Fiscalía de CDMX ayudará a la generación de conocimientos derivados del análisis de procesos y metodologías aplicadas.

Bertha Alcalde, titular de la Fiscalía de CDMX, resaltó que los trabajos que se realizan en el Panteón Civil de Dolores no tienen precedentes, al igual que el convenio que se realiza con la UNAM.