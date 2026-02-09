A lo largo de 4 años, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre ha solicitado cinco veces un cambio de medida cautelar argumentando que su estado de salud se está deteriorando.

Sin embargo, pese a que recientemente le detectaron un tumor cancerígeno, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre continuará en el Reclusorio Oriente, pero ¿quién es él?

¿Quién es Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre?

Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre es un político mexicano. Fue dirigente del PRI en la Ciudad de México, donde se le conocía como “líder de los pepenadores”.

Fue detenido el 30 de diciembre de 2021. Actualmente se encuentra en el Reclusorio Oriente.

¿Qué edad tiene Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre?

Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre nació en Ciudad de México el 6 de mayo de 1968 por lo que actualmente tiene 57 años de edad.

¿Quién es la esposa de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre?

Se desconoce el estado civil de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre.

¿Cuántos hijos tiene Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre?

Se desconoce si Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre tiene descendencia directa.

¿Qué estudió Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre?

De acuerdo con Wikipedia, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre es licenciado en derecho.

¿En qué ha trabajado Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre?

Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre siguió los pasos de su padre, en 1982 se afilió al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Tras la muerte de su padre, Rafael Gutiérrez Moreno, tomó el control del gremio de pepenadores.

Fue presidente del Frente Juvenil Revolucionario del Distrito Federal.

Así como intentó obtener la jefatura de la delegación Iztapalapa, pero falló por lo que ocupó un puesto de suplente en una diputación federal en la LV Legislatura, entre 1991 y 1994.

A mediados de los noventa inició su militancia en el Movimiento Territorial del PRI como Secretario General.

En 2009, Gutiérrez de la Torre se convirtió en Diputado Federal, pero su carrera política se paró el 30 de diciembre de 2021, al ser detenido.

Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre denuncia maltrato en penal

Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre está desesperado porque le han negado en cinco ocaciones un cambio de medida cautelar aún cuando su salud se está deteriorando.

En una extensa carta al periodista Ciro Gómez Leyva, de 68 años de edad, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre revela que su vejiga estuvo a punto de romperse en octubre de 2025, tiempo en que le detectaron un tumor cancerígeno.

Esto lo descubrió porque meses atrás orinó sangre, lo que se volvió incómodo y doloroso al punto que lo trasladaron a diferentes centros de salud donde, asegura, lo hicieron perder su tiempo ya que no contaban con los insumos necesarios.

Hubo negligencia, dice, ya que el médico del Reclusorio Oriente lo trató por “piedras en el riñón”.

Le administraron la medicación, pero a la hora de practicarle estudios descubrieron que tenía un tumor cancerígeno en el riñón derecho, mismo que le extirparon para evitar una metastasis en otras partes del cuerpo.

Debido a que é tuvo que encargarse de su tratamiento, o de lo contrario le habría costado la vida, solicitó nuevamente prisión domiciliaria, pero le fue negada pese a sus padecimientos:

Diabetes

hipertensión

Apnea del sueño

Estrés

Ansiedad

Depresión

Cáncer tipo 4

“Me informaron que el tumor era cancerígeno, medía más de 23 centímetros y ya había encapsulado mi riñón”, aseguró en una carta enviada a #PorLaMañana Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, ex diputado del PRI que lleva más de cuatro años en prisión. Señaló además que le han negado en… pic.twitter.com/cUnjXd9yXS — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) February 9, 2026

Por lo que una vez se declara inocente de los siguientes cargos: