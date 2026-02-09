Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, permanecerá en prisión donde, asegura, sufre maltrado pese a su complicado estado de salud.

Mediante una extensa carta enviada al periodista Ciro Gómez Leyva, Gutiérrez de la Torre -de 57 años de edad- vuelve a declararse inocente de los delitos:

Trata de personas en modalidad de explotación sexual agravada, en grado de tentativa.

Publicidad engañosa.

Asociación delictuosa.

El exdirigente del PRI en CDMX, reitera que los delitos fueron fabricados por la Fiscalía General de Justicia, en ese entonces a cargo de Ernestina Godoy, de 72 años de edad.

Razón por la que ha pasado 4 años en prisión, tiempo en que le han negado la libertad condicional y la prisión domiciliaria, en cinco ocasiones.

Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre recibió prisión preventiva por trata de personas; continuará su proceso tras las rejas (Tomada de X)

Gutiérrez de la Torre denuncia maltrato en penal

Una vez más, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre solicitó un cambio de medida cautelar ya que en mayo de 2025 su salud comenzó a deteriorarse.

“Empecé a orinar sangre de forma constante”, dice y enseguida Gutiérrez de la Torre ventila que el personal médico, quienes no tienen especialidad en urología, lo diagnosticaron e incluso medicaron.

Desde mayo a septiembre del año pasado tomó medicamento para tratarse las “piedras en el riñón”, aunque el dolor disminuyó, terminó agravándose por lo que fue llevado a un hospital donde “fingieron atenderlo”.

“Me refirieron para un lavado de uretra al Hospital Belisario Domínguez, en la alcaldía Iztapalapa. A ese lugar me llevaron para perder tiempo y simular que me atendían. Tras larga espera me informaron que no contaban con la jeringa necesaria para realizar el lavado y retirar los coágulos acumulados” Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre

Al exlíder del PRI, lo regresaron al Reclusorio Norte y posteriormente lo llevaron a otro centro de salud donde tampoco había los insumos necesarios para atenderlo.

Llevar sonda se volvió insoportable por lo que un médico del centro penitenciario la retiró. Aunque regresó al Hospital Belisario Domínguez, donde le realizaron un ultrasonido y una tomografía, su vida corrió peligro.

“Esta situación estuvo a punto de provocarme la ruptura en la vejiga y una septicemia (infección), lo cual a mi edad habría significado la muerte” Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre

Con el fin de sustentar lo dicho, Gutiérrez de la Torre dice tener fotografías así como pruebas de que propiamente consiguió los medicamentos y lo necesario para atenderse.

Detectan tumor cancerígeno a Gutiérrez de la Torre

Las idas y vueltas al hospital sirvieron para que a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre le detectarán un tumor cancerígeno.

En octubre, el Instituto Nacional de Cancerología (INCAN) le informó que tenía un tumor cancerígeno que ya medía más de 23 centímetros y que se encontraba encapsulado en su riñón derecho.

El cual le fue extirpado a fin de evitar una metastatis en otras partes del cuerpo. Hoy vive con un riñón.

De esto culpa al sistema penitenciario, quienes fueron negligentes al recetarle medicamentos que no necesitaba a fin de mantenerlo “estable”.

Tras exponer el maltrato que ha recibido, el político no concibe que le nieguen un cambio de medida cautelar siendo que padece: