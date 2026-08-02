Más de 20 mil personas acompañaron a la alcaldesa de Xochimilco, Circe Camacho Bastida, durante la Asamblea de Rendición de Cuentas “Sin Marcha Atrás. El Buen Gobierno Continúa”, donde presentó los principales avances de su administración y anunció la construcción del primer Hospital General y de la primera Universidad en la demarcación.

Ante vecinas y vecinos de pueblos, barrios, colonias y parajes, la alcaldesa aseguró que los resultados obtenidos son producto de un gobierno cercano a la ciudadanía y afirmó que la transformación de Xochimilco continuará con nuevos proyectos en beneficio de las familias.

Circe Camacho anuncia proyectos históricos para Xochimilco

Durante su mensaje, Circe Camacho señaló que su administración mantiene el compromiso de mejorar la calidad de vida de las y los xochimilcas y destacó que el inicio del primer Hospital General y de la primera Universidad de Xochimilco representan dos de los proyectos más importantes en la historia reciente de la alcaldía.

Asimismo, reconoció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y de la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, al asegurar que su apoyo permitirá concretar ambas obras, que fortalecerán el acceso a los servicios de salud y a la educación para las actuales y futuras generaciones.

Circe Camacho anuncia Hospital General y Universidad para Xochimilco (Cortesía )

Destacan avances en servicios, seguridad y conservación ambiental en Xochimilco

La alcaldesa también presentó los avances de su administración en materia de desarrollo social, protección del suelo de conservación, rescate de la zona chinampera y lacustre.

Así como el fortalecimiento de los servicios urbanos, atención a los asentamientos humanos mediante la política pública “Nadie es irregular”, además de acciones en seguridad, igualdad sustantiva y recuperación de espacios públicos.

La Asamblea de Rendición de Cuentas contó con la presencia del subsecretario de Gobierno de la Ciudad de México, Fadlala Akabani Hneide; el Dr. Benjamín Robles Montoya; las diputadas Janeth Elizabeth Guerrero Maya y Judith Venegas Tapia; además de integrantes del gabinete de la alcaldía, concejales, autoridades tradicionales y representantes de pueblos originarios.

Al concluir el encuentro, Circe Camacho reiteró que su administración continuará trabajando en territorio y mantendrá el diálogo directo con la ciudadanía para consolidar un gobierno cercano, honesto y comprometido con el bienestar de las y los habitantes de Xochimilco.