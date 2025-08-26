La polémica continúa en el caso de Cristofer Huerta López, el motociclista de 21 años asesinado por un policía de la Ciudad de México (CDMX) en la colonia Jardín Balbuena.

Y es que este martes 26 de agosto se definirá si los policías de la CDMX implicados en el caso serán vinculados a proceso por el asesinato de Cristofer Huerta.

La tragedia se registró alrededor de las 14:45 horas del pasado 19 de agosto, en un punto de revisión preventiva instalado en la avenida Galindo y Villa, casi esquina con Fray Servando Teresa de Mier, en la colonia Jardín Balbuena, de la alcaldía Venustiano Carranza.

¿Quién era Cristofer Huerta? El motociclista de 21 años asesinado por un policía de CDMX

¿Qué edad tenía Cristofer Huerta?

¿Cristofer Huerta tenía esposa?

¿Qué signo zodiacal era Cristofer Huerta?

¿Cuántos hijos tenía Cristofer Huerta?

¿Qué estudió Cristofer Huerta?

¿En qué ha trabajado Cristofer Huerta?

Su padre Diosinio Huerta describe a Cristofer Huerta como “estudiante, deportista y trabajador”.

De acuerdo con el testimonio del padre, a su hijo le gustaban las motos “y no por eso quiere decir que haya sido una mala persona”.

A Cristofer le gustaba siempre estar en familia, con sus amigos y “no tenía excesos”, según la versión de su papá.

De forma similar, sus amigos lo describen como “una persona muy tímida cuando no conocía a la gente. Siempre buscaba un momento para estar con sus amigos”.

Sus amigos aseguran que el joven tenía disciplina para el gimnasio. Y estaba inscrito en una competencia de fisicoculturismo.

Diversos reportes consignan que Cristofer Huerta tenía 21 años de edad.

Cristofer Huerta, motociclista de 21 años asesinado (Especial)

No existe información pública que indique si Cristofer Huerta estaba casado o si tenía actualmente una relación sentimental.

Hasta ahora no se sabe cuál era la fecha de nacimiento exacta de Cristofer Huerta, por lo que se desconoce cuál era su signo zodiacal.

Se desconoce si Cristofer Huerta tenía hijos.

De acuerdo con su familia, Cristofer Huerta tenía dos años cursando estudios en la Escuela Bancaria y Comercial.

Su familia señala que Cristofer Huerta ayudaba a su negocio familiar, aunque no se ha dado a conocer si tenía un trabajo formal.

Cristofer Huerta: ¿Policías de CDMX serán vinculados a proceso por asesinato de motociclista de 21 años?

El viernes 22 de agosto pasado se llevó a cabo la audiencia inicial de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX implicados en el asesinato de Cristofer Huerta, motociclista de 21 años.

Actualmente, ambos policías se encuentran bajo la medida cautelar de arraigo domiciliario.

Será este martes 26 de agosto cuando se determine si los agentes de la SSC-CDMX son vinculados o no a proceso.

Recientemente, se reveló un nuevo video de la pelea entre el motociclista y el policía en la colonia Jardín Balbuena, en la que se ve otras perspectiva del enfrentamiento previo al disparo que le quitó la vida al joven.

