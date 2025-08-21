El pasado 19 de agosto de 2025, un policía disparó contra un motociclista, lo que provocó su muerte en la colonia Jardín Balbuena, de la Ciudad de México (CDMX).

La tragedia se registró alrededor de las 14:45 horas, en un punto de revisión preventiva instalado en la avenida Galindo y Villa, casi esquina con Fray Servando Teresa de Mier, en la colonia Jardín Balbuena, de la alcaldía Venustiano Carranza.

A continuación, te contamos por qué lo hizo y lo que se sabe del caso.

SSC-CDMX revela por qué el policía disparó a motociclista en colonia Jardín Balbuena

En entrevista con la periodista Azucena Uresti, Pablo Vázquez, secretario de Seguridad de la CDMX, informó que el policía que disparó contra un motociclista en Jardín Balbuena ocurrió tras negarse a una revisión, dado que la moto en la que se transportaba no tenía placas de circulación.

El funcionario detalló que había características de la motocicleta que los policías valoraron “que podría ser violatoria de la normativa de tránsito”, en específico ausencia de placas.

“Hubo resistencia a la revisión. Hubo resistencia a la inspección”, dijo el funcionario.

Vázquez Camacho aseguró que el motociclista y su acompañante se resistieron a la revisión e inmediatamente comenzaron las agresiones en contra de los agentes.

“Hubo empujones, jaloneos, golpes. A un policía lo derriban, lo empiezan a patear en el piso. En fin, una serie de elementos que se dieron en la situación y que serán evaluados por autoridades competentes”, explicó el jefe de la policía capitalina.

Policía mata a motociclista en colonia Jardín Balbuena (@c4jimenez / Tomada de X)

SSC-CDMX dice que se valorará las condiciones en que el policía disparó contra el motociclista en colonia Jardín Balbuena

Pablo Vázquez señaló que si el oficial valoraba que estaba en peligro su vida, el protocolo de respuesta de la SSC-CDMX contempla la posibilidad de responder con el uso de la fuerza.

El funcionario refirió que se tendrá que valorar la condición en la que se efectúa el disparo y la intencionalidad para acreditar un uso excesivo de la fuerza.

Vázquez también aclaró que toda policía puede hacer control de personas que estén violando el reglamento de tránsito y no exclusivamente los agentes de tránsito.

El policía que realizó el disparo fue separado de sus funciones y actualmente está bajo investigación de las autoridades ministeriales.