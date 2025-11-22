Usuarios de redes ya identificaron al motociclista que derribó a ciclista en la alcaldía Venustiano Carranza de CDMX; se trata de Elías Mauro.

Hace unos días se volvió viral un video donde un motociclista derribó a un ciclista en la colonia Aviación Civil, contra una estructura metálica de un puente peatonal.

Identifican a agresor de un ciclista en la alcaldía Venustiano Carranza

El sujeto que derribó al ciclista en el alcaldía Venustiano Carranza habría compartido el video de su agresión en TikTok y rápidamente se volvió tendencia.

El clip provocó la indignación de los usuarios de redes sociales, quienes se dieron a la tarea de identificar al agresor del ciclista.

El motociclista se llamaría Elías Mauro Arellano, de quien ya se conoce su rostro y también su dirección según la página ‘Urbana CDMX’.

Identifican a presunto motociclista que derribó a un ciclista en la Venustiano Carranza (X/@senalcapital)

Usuarios de redes sociales exigen una sanción para Elías Mauro Arellano, quien habría lastimado al ciclista tras arrojarlo al suelo mientras circulaba a alta velocidad.

Otra versión indica que Elías Mauro Arellano fue quien grabó el video y lo compartió en TikTok, por lo que sería otro hombre el agresor del ciclista.

Ciudadanos también hicieron un llamado a las autoridades para identificar al lesionado y que verifiquen su estado de salud.

Hasta el momento, se desconoce la identidad de la víctima y la Fiscalía no ha manifestado si ya investiga el caso ; tampoco ha confirmado que Elías Mauro Arellano sea el agresor.

Elías Mauro Arellano borró el video de su cuenta de TikTok

Tras la exigencia de justicia por parte de la ciudadanía, Elías Mauro Arellano eliminó el video de su cuenta de TikTok.

Trascendió que Elías Mauro Arellano compartió historias en su cuenta de Instagram, para desmentir que él haya tirado al ciclista en la Venustiano Carranza.

Sin embargo, el sujeto tiene su cuenta de Instagram privada, por lo que no hay evidencia de que niegue ser el motociclista agresor.

Elías Mauro Arellano podría ser investigado por agresión y dependiendo de las lesiones del ciclista se podría determinar una sentencia.

La cual podría ir de 30 a 50 días de multa, hasta 5 años en prisión.