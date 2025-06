En el marco de las protestas en la ciudad de Los Ángeles California, en Estados Unidos, por las redadas migratorias, un video captó cómo un motociclista ondeó la bandera de México alrededor de un auto incendiado.

A dos días de haber iniciado las protestas pro migrantes en Los Ángeles, la Casa Blanca informó que enviará dos mil elementos de la Guardia Nacional a California como productos de los enfrentamientos entre migrantes y agentes federales.

En ese contexto, imágenes captadas por el medio estadounidense Fox News dieron cuenta del caso de un motociclista que ondeó la bandera de México alrededor de un vehículo incendiado como parte de las protestas en Estados Unidos.

En el contexto de las protestas en Los Ángeles en contra de las redadas migratorias, un motociclista rodeo un auto incendiado con la bandera de México; dichas imágenes fueron expuestos por las cámaras del medio Fox News.

Las protestas en Los Ángeles se dieron después de que, equipo táctico del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), llevaron a cabo el allanamiento de una empresa en la ciudad de Paramount, donde fueron detenidos al menos 65 trabajadores, según información de activistas.

En respuesta, cientos de migrantes salieron a las calles de Los Ángeles para protestar en contra de las redadas migratorias; sin embargo, los agentes federales repelieron a los manifestantes con gases lacrimógenos.

Sin embargo, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, y el gobernador de California, Gavin Newsom, se manifestaron en contra de las redadas migratorias que realizan los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

La alcaldesa de Los Ángeles señaló que dichas tácticas siembran en el terror en las comunidades migrantes, además de que “perturban los principios básicos de seguridad y debido proceso”.

En redes sociales, esto fue lo que expresó la mandataria local:

Por su parte, el gobernador Gavin Newsom calificó las acciones del gobierno de Donald Trump como un espectáculo, por lo que pidió que las protestas sean pacíficas:

“El Gobierno federal está tomando control de la Guardia Nacional de California y desplegando dos mil soldados en Los Ángeles, no porque haya escasez de agentes del orden, sino porque quieren un espectáculo. No les des uno. Nunca uses la violencia. Protesta pacíficamente”

Gavin Newsom