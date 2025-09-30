La alcaldía Coyoacán, en colaboración con el Gobierno de México, realizaron un operativo para ayudar a personas en situación de calle y recuperar un espacio público en la colonia Pedregal de Santo Domingo, donde vecinos habían reportado la instalación de un campamento improvisado.

De acuerdo con los reportes, este campamento presentaba un problema de convivencia y salud, pues las personas acumulaban desperdicios, generando un riesgo para los vecinos.

Autoridades de Coyoacán recuperan espacios públicos

En el operativo participaron brigadas de SIBISO, personal de la Dirección General de Derechos Humanos y Grupos Prioritarios, así como de la Dirección General de Servicios Urbanos y del programa Escudo Coyoacán.

La alcaldía Coyoacán busca mantener limpios y seguros los espacios públicos (Cortesía)

Las autoridades dieron a conocer que se ofrecieron alternativas de alojamientos en albergues de la CDMX. Asimismo, brigadas de Servicios Urbanos realizaron la limpieza del camellón y el retiro de basura.

La alcaldía Coyoacán señaló que este tipo de jornadas continuará en diversas zonas de la demarcación para mantener espacios públicos seguros y habitables, al tiempo que se brinda atención integral a personas en situación de vulnerabilidad.