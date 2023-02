¿Qué pasó en el Hotel Villas Patriotismo de la Ciudad de México (CDMX)? Reportan un muerto y 2 intoxicados en una habitación del inmueble de Miguel Hidalgo.

Este 28 de febrero fue hallado muerto un hombre en el Hotel Villas Patriosmo de la colonia Escandón, entre Avenida Patriotismo y Progreso, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Según reportes extraoficiales, el fallecido y otros dos hombres habrían sido atacados por mujeres conocidas como “goteras”, quienes ingresaron al hotel con los 3 sujetos y después salieron solas de él.

Encuentran a hombre muerto en Hotel Villas Patriotismo

Acorde a los primeros reportes, los tres hombres ingresaron al Hotel Villas Patriotismo con un grupo de acompañantes, todas ellas mujeres.

No obstante, este martes cuando encontraron al hombre muerto y a los otros dos intoxicados, l as mujeres ya no estaban en la habitación, ni en inmediaciones del hotel.

Medios de información señalan que fue hasta que pasó el malestar físico de los hombres intoxicados que se dio reporte de lo ocurrido.

Al lugar arribaron equipos de emergencia, quienes diagnosticaron sin vida a una de las víctimas, mientras que los otros dos fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica.

Información extraoficial señala que los 3 hombres fueron drogados con una sustancia que hasta el momento se desconoce, por lo que apuntan a las conocidas “goteras” como las responsables del crimen.

Servicios Periciales y la Fiscalía de la CDMX ya se encuentran en el Hotel Villas Patriotismo para aclarar lo ocurrido.

ATACAN LAS GOTERAS… DEJAN a UN MUERTO EN EL VILLAS PATRIOTISMO

Así hallaron autoridades a un hombre en una de las habitaciones del hotel de @AlcaldiaMHmx

Otros 2 estaban intoxicados.

Llegaron hasta ahí con unas mujeres; así acabaron.@SSC_CDMX y @FiscaliaCDMX indagan pic.twitter.com/0noRedRkiO — Carlos Jiménez (@c4jimenez) February 28, 2023

¿Quiénes son las goteras de la CDMX?

Tras el fallecimiento de un hombre en el Hotel Villas Patriotismo, y la intoxicación de otros 2 por presuntas sustancias tóxicas, se señaló el regreso de “las goteras”.

Las goteras son un grupo criminal compuesto por mujeres que roban a hombres luego de drogarlos.

Su modo de operar generalmente es en centros nocturnos, donde seducen a los sujetos para después llevarlos a lugares solos como hoteles o sus casas, donde les suministran algún tipo de farmaco que los deje inconcientes.

En ocasiones pasadas se señalaron gotas para los ojos y clonazepam como las sustancias utilizadas para intoxicar a sus víctimas.

Cabe destacar que no es el primer hombre muerto que se reporta por dicho delito, pues en la CDMX al menos se han reportado al menos 5 asesinatos.